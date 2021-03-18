İşte Kılıçdaroğlu’nun ‘yok’ dediği o konutlar

Mustafa Şaşmaztürk Ankara

Aynı Kılıçdaroğlu, Elazığ’da da Kızılay çadırı önünde konuşmasına rağmen, “Deprem bölgesine gittim, bir tek Kızılay çadırı bile görmedim” demişti. Akit’in yetkililerden öğrendiği bilgilere göre ise Bozkurt ilçesinde CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun gösterdiği fotoğrafların aksine modern ve kaliteli konutlar yapıldı.

Akit’e konuşan kaynaklar; “Kemal Kılıçdaroğlu iki fotoğraf göstererek CHP’li belediyenin konutu daha iyi derken sanki Denizli Bozkurt’a devlet hizmet götürmemiş, konut yapmamış algısı oluşturuyor. Devlet deprem sonrası her afette olduğu gibi bakanlarıyla, TOKİ’siyle, AFAD’ıyla ilk andan itibaren ilçeye giderek vatandaşlara destek olmuştur” ifadelerini kullandılar. Kaynaklar, şöyle devam ettiler: “Devlet, TOKİ, AFAD siyaset üstü bir tavırla belediyelerin hangi partili olduğuna bakmaksızın hizmetlerini sunmaktadır. Bozkurt ilçesinde deprem sonrası tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulan modern konutlar ortadadır. Kılıçdaroğlu’nun elindeki fotoğraflar gerçeği yansıtmamaktadır.”