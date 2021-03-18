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Gündem İşte Kılıçdaroğlu’nun ‘yok’ dediği o konutlar
Gündem

İşte Kılıçdaroğlu’nun ‘yok’ dediği o konutlar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu TBMM’deki Grup Toplantısında Denizli’nin Bozkurt ilçesinden bahsederek; “6 şiddetinde deprem oldu. Bozkurt ilçesinde depremden sonra konutlar Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı’nın desteği ile yapıldı” diyerek devlet, TOKİ ve AFAD’ın buraya destek vermediğini iddia etmişti.

Yeniakit Publisher
2021-03-18 09:43:00 - 2021-03-18 09:45:20
İşte Kılıçdaroğlu’nun ‘yok’ dediği o konutlar

 Mustafa Şaşmaztürk  Ankara 

Aynı Kılıçdaroğlu, Elazığ’da da Kızılay çadırı önünde konuşmasına rağmen, “Deprem bölgesine gittim, bir tek Kızılay çadırı bile görmedim” demişti.  Akit’in yetkililerden öğrendiği bilgilere göre ise Bozkurt ilçesinde CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun gösterdiği fotoğrafların aksine modern ve kaliteli konutlar yapıldı.

Akit’e konuşan kaynaklar; Kemal Kılıçdaroğlu iki fotoğraf göstererek CHP’li belediyenin konutu daha iyi derken sanki Denizli Bozkurt’a devlet hizmet götürmemiş, konut yapmamış algısı oluşturuyor. Devlet deprem sonrası her afette olduğu gibi bakanlarıyla, TOKİ’siyle, AFAD’ıyla ilk andan itibaren ilçeye giderek vatandaşlara destek olmuştur” ifadelerini kullandılar. Kaynaklar, şöyle devam ettiler: “Devlet, TOKİ, AFAD siyaset üstü bir tavırla belediyelerin hangi partili olduğuna bakmaksızın hizmetlerini sunmaktadır. Bozkurt ilçesinde deprem sonrası tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulan modern konutlar ortadadır. Kılıçdaroğlu’nun elindeki fotoğraflar gerçeği yansıtmamaktadır.”

 

Yeni Akit Gazetesi

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Yorumlar

akesar

Hükümetin binlerce konutu bir yılda bitirdiğini gördük .Tabii afet ve benzer olaylarda süper hızla müdahale edildiğini gördük. Marmara depreminde devlet 3-5 gün deprem bölgesine gidememişti. Yine eskilerde 25 afet konutunu 30 yılda bitiremezlerdi. CHP li belediye eğer komşu ilçeye konut yaptıysa -ki asla yapamazlar-... Aha İBB Hastane yolunu bile yapamadı. Hangi işi, hangi projeyi yaptı? Devletin yaptıklarına engel olmaya çalışıyor. Kanal İstanbul'u yaptırmamaktan başka ne projesi var. Bir de temel atmama (Atık su) töreni. Yanlış yazmadım ATMAMA... Tüm hizmetlerine fahiş zam yapmaktan çekinmediler. Ama 24 milyarı neden borçlandılar anlayamadım. İstanbul'un parası ve bütçesi birçok devletin bütçesinden fazla oysa. Yağma, talan, hırsızlık...
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