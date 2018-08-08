0553 313 94 23

İşte, Kılıçdaroğlu'nun paçasını kurtaran 31 kişi!

CHP’li Muhalifler olağanüstü kurultay ısrarını sürdürürken, kurultay için önce imza verip sonra imzalarını geri çeken isimler tartışma konusu olmuştu. İmzalarını geri çekerek Kılıçdaroğlu’nun paçasını kurtaran CHP’lilerin listesi ortaya çıktı.

08 Ağustos 2018 Çarşamba 14:00
İşte, Kılıçdaroğlu'nun paçasını kurtaran 31 kişi!

CHP 'de 24 Haziran seçimleri sonrası olağanüstü kurultay yapılmasını isteyen parti içi muhalifler delegelerden imza toplayarak Genel Merkez'e teslim etmişti. Partiden yapılan açıklamada imza sayısının kurultay için yeterli olmadığı belirtilmişti.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde, 24 Haziran seçimleri sonrası olağanüstü kurultay yapılmasını isteyen parti içi muhalifler, delegelerden imza toplayarak Genel Merkez'e teslim etti. Ancak CHP Genel Merkezi'nden yapılan açıklamada toplanan imzalardan 569'unun geçerli olduğu, 31 delegenin de imzasını geri çektiği vurgulanmıştı. Bu nedenle de kurultay yapılmayacağı duyurulmuştu.

Delegeler arasındaki Kayseri Milletvekili Çetin Arık ile Bursa Milletvekili Erkan Aydın'ın, yönetim tarafından seçim öncesi İyi Parti'ye gönderilen 15 vekil arasında yer aldığı öğrenildi.

Yurt gazetesinin haberine göre imzasını geri çeken 31 delegenin isimleri şöyle:

1- Kemal İrez (Ankara)
2- Hüseyin Çiçek (Sivas)
3- Orhan Gümüş (İstanbul)
4- Betül Duman (Eskişehir)
5- Sema Yavuz (Eskişehir)
6- Yücel Zara (İstanbul)
7- Cansu Baykara (İzmir)
8- Aydın Paksak (Mardin)
9- Şemsettin Çelebi (Samsun)
10- Bekir Akıl (Şanlıurfa)
11- Muhsin Devrim Altıntaş (İstanbul)
12- Üstüner Karacaoğlu (Erzurum)
13- Canan Silen (İstanbul)
14- Özlem Kaya (Erzincan)
15- Ali Yılmaz (Gaziantep)
16- Ayşe Işık (Elazığ)
17- Mehmet Şerif Memioğlu (Bingöl)
18- Aygül Kılıç Başboğa (Mardin)
19- Mehmet Çaplık (Mardin)
20- Şerif Yılmaz (Kilis)
21- Erkan Aydın (Bursa Milletvekili)
22- Çetin Arık (Kayseri Milletvekili)
23- Kazım Çam (İzmir)
24- İsa Eser (Antalya)
25- Maruf Kızılağaç (Bitlis)
26- Eyyüp Kalkan (Mardin)
27- Özcan Yılmaz (Antalya)
28- Özkan Yalım (Uşak Milletvekili)
29- Nazan Dönmez (İzmir)
30- Mitat Şahin (Uşak)
31- Serpil Gülseven (Kütahya)

Muharrem İnce'den kurultay çağrısı! Bir gün bile...

 

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2018 Çarşamba 14:00
  1. Kilis
  2. Uşak
  3. Şanlıurfa
  4. Sivas
  5. Samsun
  6. Mardin
  7. Kütahya
  8. Kayseri
  9. İzmir
  10. İstanbul
  11. Gaziantep
  12. Eskişehir
  13. Erzurum
  14. Erzincan
  15. Elazığ
  16. Bursa
  17. Bitlis
  18. Bingöl
  19. Aydın
  20. Antalya
  21. Ankara
  22. chp
  23. bursa
  24. kayseri

YORUM YAZ

  • Şeref KazanŞeref Kazan2 sa önce
    Bu kadar onursuz,insanın bir arada olduğu bir parti... Oy veren cahillere yazık
  • AHMETAHMET1 sa önce
    Şöyle düşünebiliriz. Bu adamlar AK Partiye sandıkta oy atmışlar. Sonra pişman olup sandığı açın ben oyumu geri alacağım CHP ye vereceğimdediklerigibi bir şey. Böyle bir şey olur mu yahu.
  • nadim hatipoğlunadim hatipoğlu2 sa önce
    HANİ REİS DİKTATÖRDÜ HANİ TEK ADAMDI HANİ HERKESİ İÇERİ ATTIRIYORDU HANİ KEMAL BEY TÜRKİYEDE DEMOKRASİ YOKTU DIŞARIYA KAÇAN VATAN HAİNLERİ İLE DIŞ ÜLKELERE TÜRKİYE Yİ GAMMAZLIYORDUNUZ HALEN DAHADA BUNU YAPIYORSUNUZ HANİ SİZDE DEMOKRASİ VARDI AYRIŞTIRMA YOKTU HANİ DAHA NELER SÖYLÜYORDUNUZ HANİ NERDEBUNLAR NERDE YALANCININ MUMU KURULTAY İSTEYENE KADARMIŞ.
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Batman’da evde cephanelik bulundu
  1. Batman’da evde cephanelik bulundu
  2. Depremin bilançosu korkunç: 347 kişi..
  3. Bilal Erdoğan: Vatandaşlarımızı..
  4. Erdoğan, TOBB Başkanı ve heyetini..
  5. Talisca dikkat çeken açıklamalarda..
  6. Tanksavar füzelerini havada tanıyacak
  7. Çocuklarda inat davranışının nedenleri..
  8. Kantaron yağının saça faydaları..
  9. HDP'ye şok! Onlarca HDP üyesi AK..
  10. Samsun'da sağanak yağmur ve şiddetli..
  11. Uşak eski Belediye Başkanı Akçay'a..
  12. Ton balığının faydaları
  13. 165 işçi mahsur kaldı! Valilik'ten..
  14. Plajdan kum çaldı, bin euro ceza yedi!
  15. Prens Kanada'yı önce 11 Eylül'le..
  16. CHP il başkanı doğruladı: Maalesef..
  17. 'Önemli bir dönemecin eşiğindeyiz'
  18. Şanlıurfa’da sulama kanalında cesedi..
  19. Kiraz ihracatı 161 milyon doları buldu
  20. Ordu'da ev ve iş yerlerini yağış vurdu
2018 Jandarma ve Uzman Erbaş alımı sonuçlarını açıkladı!
2018 Jandarma ve Uzman Erbaş alımı sonuçlarını açıkladı!
Türkiye'nin yaptırım restinin ardından ABD ile ön mutabakat sağlandı!
Türkiye'nin yaptırım restinin ardından ABD ile ön mutabakat sağlandı!
İstanbul üniversiteleri taban puanları 2018
İstanbul üniversiteleri taban puanları 2018
Özel (vakıf) üniversite ücretleri 2018 2019 en ucuz özel üniversite fiyatları
Özel (vakıf) üniversite ücretleri 2018 2019 en ucuz özel üniversite fiyatları
'Eyvah Türkler geliyor'
'Eyvah Türkler geliyor'

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
Livaneli’ye 5816 Yok mu?
Livaneli’ye 5816 Yok mu?
Haydar Baş'ın mal varlığına tedbir! Yurt dışına çıkma yasağı da getirildi
Haydar Baş'ın mal varlığına tedbir! Yurt dışına çıkma yasağı da getirildi