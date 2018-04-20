İşte Kemalistleri çıldırtan manzara!

Taksim'de bulunan Atatürk Kültür Merkezi (AKM) 'nde geçtiğimiz Şubat ayında başlayan yıkım çalışmaları hızla sürüyor.

Akit okurunun whatsapp ihbar hattımıza gönderdiği görselde AKM’nin yıkımında sona gelindiği görülüyor.

Yeni Atatürk Kültür Merkezi binasında, 2 bin 500 kişilik bir opera salonu, 800 kişilik tiyatro salonu, bin kişilik konferans salonu, 285 kişilik sinema salonu, 250 kişilik oda tiyatrosu, bir sergi salonu, bir kütüphane, 885 araçlık otopark bulunacak.

Yeni AKM'nin 2019'un ilk çeyreğinde tamamlanması planlanıyor.