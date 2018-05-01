İşte karpuzun saymakla bitmeyen faydaları

KARPUZUN FAYDALARI;

- A vitamini deposu olan karpuz, gözlerin retina pigmentleri üretmesine yardımcı olur. Aynı zamanda beta karoten bakımından da zengin olan karpuz, gece körlüğüne yakalanma oranını azaltır.

- Kapruz, C vitamini bakımından da zengin bir meyvedir. Vücudun bağışıklık sistemini güçlendirerek, kanserli hücrelere karşı korur.

- Potasyum bakımından zengin olan karpuz, sinir sisteminin dokularını güçlendirir. Aynı zamanda kas ağrılarına ve uykusuzluk problemlerine doğal bir besin kaynağıdır.

- İdrarda oluşan enfeksiyonları önler. Su oranı yüksek olduğundan böbreklerin daha iyi çalışmasına destek olur. Vücudun su ihtiyacını gideren karpuz, karaciğer ve ciltte yağ bezlerinin oluşmasını engeller.

- Uzmanlar, sıcak havalarda 4-5 dilim karpuz tüketmenin ani beyin kanamalarına ve kalp sorunlarına iyi geldiğini vurguluyorlar. Ayrıca kan seviyesini düzenleyerek inme ve felç risklerini de azaltır.

- Karpuz bol miktarda B6 vitamini içerir. Bu vitamin beyinde bulunan serotinin hormonunu üretirimini sağlar. Böylece karpuz yiyen kişinin depresyona girme ihtimalini düşürür.