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İşte karpuzun saymakla bitmeyen faydaları

Karpuz içerdiği farklı minareller ve vitaminler sayesinde saçtan tırnağa kadar insan vücudunun birçok bölgesine fayda sağlamaktadır. Aynı zamanda yüzde 92'si sudan olduğu için serinletici ve rahatlatıcı etkisi vardır.

01 Mayıs 2018 Salı 09:12
İşte karpuzun saymakla bitmeyen faydaları

KARPUZUN FAYDALARI;

- A vitamini deposu olan karpuz, gözlerin retina pigmentleri üretmesine yardımcı olur. Aynı zamanda beta karoten bakımından da zengin olan karpuz, gece körlüğüne yakalanma oranını azaltır.

- Kapruz, C vitamini bakımından da zengin bir meyvedir. Vücudun bağışıklık sistemini güçlendirerek, kanserli hücrelere karşı korur.

- Potasyum bakımından zengin olan karpuz, sinir sisteminin dokularını güçlendirir. Aynı zamanda kas ağrılarına ve uykusuzluk problemlerine doğal bir besin kaynağıdır.

- İdrarda oluşan enfeksiyonları önler. Su oranı yüksek olduğundan böbreklerin daha iyi çalışmasına destek olur. Vücudun su ihtiyacını gideren karpuz, karaciğer ve ciltte yağ bezlerinin oluşmasını engeller.

- Uzmanlar, sıcak havalarda 4-5 dilim karpuz tüketmenin ani beyin kanamalarına ve kalp sorunlarına iyi geldiğini vurguluyorlar. Ayrıca kan seviyesini düzenleyerek inme ve felç risklerini de azaltır.

- Karpuz bol miktarda B6 vitamini içerir. Bu vitamin beyinde bulunan serotinin hormonunu üretirimini sağlar. Böylece karpuz yiyen kişinin depresyona girme ihtimalini düşürür.

Haber Tarihi: 01 Mayıs 2018 Salı 09:12
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