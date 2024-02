İşte İyi Parti'nin Hatay adayı!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Akşener, grup toplantısı öncesi partisinin yerel seçim adaylarını da duyurdu.

Akşener, İYİ Parti’nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayını Nusret Cömert olarak açıkladı.

NUSRET CÖMERT KİMDİR?

Damnus Enerji ve Yatırım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Nusret Cömert, 1984 – 2014 yılları arasında 30 yıl Royal Dutch Shell’de görev yapmıştır. 12 yıl boyunca Türkiye’de petrol ürünleri konusunda faaliyet göstermiş, bu dönemde Shell Türkiye’nin, akaryakıt sektörünün liberasyon sürecinde transformasyonunu gerçekleştirmiştir. Peşinden Royal Dutch Shell’in Londra’daki merkezinde iki yılı aşkın bir süre, içerisinde Türkiye’nin de yer aldığı Doğu Akdeniz Bölgesi İş Geliştirme Müdürü olarak atanmıştır. Türkiye’deki doğal gaz ve enerji şirketini kurmuş, Genel Müdürlüğünü yürütmüştür. 2002 – 2014 yılları arasında Türkiye’de arama ve üretim ile doğal gaz ve enerji faaliyetlerinin Murahhas Azası ile kurucusu olduğu Shell Enerji A.Ş.’nin (SEAŞ) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürmüştür.

Türkiye’de doğal gaz sektörünün liberasyonu sürecinin öncülüğünü yapmış, SEAŞ’ı Türkiye’de ilk özel doğal gaz ithalat ve toptan satış şirketi olarak faaliyete başlatmıştır. Shell’in Türkiye’de Akdeniz ile Batı Karadeniz’de offshore petrol ve doğal gaz arama, Güney Doğu Anadolu Bölgesinde ise kaya petrolü arama faaliyetlerine başlamasını gerçekleştirmiş, petrol ve doğal gaz arama alanında Ortadoğu ve Kuzey Afrika Liderlik Ekibi, doğal gaz ve enerji alanında Avrupa Liderlik Ekibi Üyeliklerini yapmıştır. Dört yıl Akfen Holding A.Ş.’nin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğini yapmış olup halen Borusan Mannesman Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesidir.

Cömert Makina Mühendisi olup MBA eğitimi almıştır. Harvard Üniversitesi İleri Liderlik Kıdemli Akademi Üyesi ve IMD Business School Alumnisi'dir. Trinidad ve Tobago Cumhuriyeti Türkiye Fahri Başkonsolosu, İstanbul Konsoloslar Heyeti (ICC) Yönetim Kurulu Üyesi, Harvard Mezunlar Derneği Başkan Yardımcısı, TÜSİAD’ın 15 yıl üyesi, DEİK Türkiye-Orta Amerika ve Karayipler İş Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi, Kadir Has Üniversitesi Enerji ve Sürdürülebilir Kalkınma Uygulama ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulu Üyesi, Harvard Club of New York City ve Galatasaray Kulübü üyesidir.

