İşte itiraf ettiniz: Altımız bir Erdoğan etmeyiz
Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, 6'lı masayla ilgili çarpıcı tespitlerde bulundu.
Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, "İşte itiraf ettiniz: Altımız bir Erdoğan etmeyiz!" başlıklı yazısında dikkat çeken ifadeler kullandı.
İşte Ali İhsan Karahasanoğlu'nun o yazısı:
Altılı masa toplanıyor.
Dağılıyor..
Toplanıyor, dağılıyor..
Son toplantı 9 saat sürdü..
Aldıkları karar ne?
“Ortak karar alma konusunda mutabık olma.”
Zaten ortak karar almaya mahkum değil misiniz?
Altı parti olduğunuza göre.
Bir de dışardan ortağınız olduğuna göre.
Mecbursunuz, ortak karar almaya.
Bunun için toplantı yapmaya, uzun uzun görüşmeler yapmaya gerek var mı?
Soruları biraz erteleyelim, “Stratejik takoz” unvanına layık görülen, şimdi ise altılı masanın ideologu Ahmet Davutoğlu’na soralım, nasıl gidiyor işler..