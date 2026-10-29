İşte İsrail Meclisi'nin yeni katilleri

İsrail'deki genel seçimlerin ardından yeni parlamento tablosu şekillenmeye başladı.

Seçim sonuçları kadar Knesset'e giren bazı isimlerin Gazze, Filistinliler ve insani yardımlar konusunda geçmişte yaptıkları açıklamalar da yeniden gündeme geldi.

Yeni dönemde parlamentoda yer alacak isimler arasında radikal söylemleriyle tartışma yaratan siyasetçiler bulunuyor.

FEIGLIN'İN GAZZE SÖZLERİ YENİDEN GÜNDEMDE

Manhigut Yehudit hareketinin lideri Moshe Feiglin, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sırasında yaptığı açıklamalarla büyük tepki çekmişti.

Feiglin'in Gazze'deki çocuk ve bebekleri dahi düşman olarak nitelendiren ve bölgeye yönelik çok ağır askeri yöntemleri savunan ifadeleri kamuoyuna yansımıştı.

Feiglin'in seçimlerin ardından Knesset'e girmesi, söz konusu açıklamalarını yeniden tartışmaya açtı.

İSRAİL GÜVENLİK BİRİMLERİNİN TAKİP ETTİĞİ İSİM

Yeni Knesset'in dikkat çeken isimlerinden biri de Hanamel Dorfman oldu.

Dorfman, geçmişte radikal Yahudi gruplarla ilişkisi ve hakkındaki güvenlik değerlendirmeleriyle İsrail basınının gündemine gelmişti.

Bir düğünde Filistinlilere yönelik saldırıları çağrıştıran görüntüler nedeniyle gündeme gelen Dorfman'ın geçmişte İsrail güvenlik makamlarının takibinde olduğu bildirilmişti.

Şimdi ise Dorfman İsrail parlamentosunda milletvekili olarak görev yapacak.

GAZZE'YE SU, ELEKTRİK VE GIDA TARTIŞMASI

Knesset'e giren Tzvika Mor da Gazze konusunda kullandığı ifadelerle tartışılan isimler arasında.

Mor, Gazze üzerindeki baskının artırılması ve bölgenin altyapısına yönelik çok daha ağır önlemler alınmasını savunan açıklamalarıyla biliniyor.

Gazze'ye elektrik, su ve gıda girişinin engellenmesi yönündeki çıkışları tepki çekmişti.

Yitzhak Wasserlauf da Gazze ve Filistinlilere yönelik sert açıklamalarıyla gündeme gelen bir diğer isim.

23 YAŞINDA KNESSET'E GİRDİ

Yeni parlamentonun en genç isimlerinden biri ise 23 yaşındaki Yonatan Shalev oldu.

ABD'nin Maryland eyaletinden İsrail'e gelen Shalev'in yaklaşık bir yıl İsrail ordusunda görev yaptığı ve Gazze'deki askeri operasyonlara katıldığı belirtiliyor.

Shalev, bağımsız Filistin devletinin kurulmasına ve iki devletli çözüm formülüne karşı çıkan isimler arasında yer alıyor.

İNSANİ YARDIM TIRLARINA KARŞI ÇIKAN İSİMLER DE MECLİSTE

Gazze'ye insani yardım götüren tırların geçişine yönelik protestolarda adı gündeme gelen Yulia Malinovsky de Knesset'e girmeyi başardı.

Yeni dönemde parlamentoda yer alacak Meirav Cohen ise Gazze'ye ulaştırılan insani yardımlara yönelik geçmişte yaptığı açıklamalarla tartışılmıştı.

Böylece Gazze'ye yönelik insani yardım politikalarının en sert şekilde tartışıldığı bir dönemde bu politikalara karşı çıkan isimler de parlamentoda temsil edilecek.

“GAZZELİLERİ İSVİÇRE'YE GÖNDERİRDİM” ÇIKIŞI

Yeni Knesset'te yer alacak bir diğer dikkat çekici isim ise Matan Kahana.

Kahana geçmişte Gazzelilerin bölgeden çıkarılması konusunda yaptığı bir açıklamada, bunun mümkün olması halinde Gazzelileri İsviçre'ye götürecek bir trene bindirmek istediği yönünde ifadeler kullanmıştı.

Kahana'nın bu sözleri özellikle Filistinlilerin zorla yerinden edilmesine ilişkin tartışmalar sırasında yeniden gündeme gelmişti.

SANDIK DEĞİŞTİRDİ AMA GAZZE POLİTİKASI DEĞİŞECEK Mİ?

İsrail'de seçimlerin ardından hükümeti kimin kuracağına ilişkin hesaplar devam ederken ortaya çıkan yeni Knesset profili, Gazze açısından da dikkatle takip ediliyor.

Netanyahu'nun yeniden hükümet kurup kuramayacağı henüz kesinleşmemiş olsa da Filistinlilere yönelik çok sert politikaları savunan isimlerin Knesset'teki varlığını sürdürmesi ve yeni isimlerin de parlamentoya girmesi, İsrail'deki hükümet değişikliğinin tek başına Gazze politikasında köklü bir değişiklik anlamına gelmeyeceğine ilişkin tartışmaları güçlendiriyor.