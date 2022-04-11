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Dünya İşte işgalin haritası: Rusya'nın Ukrayna işgalinde son durum
Dünya

İşte işgalin haritası: Rusya'nın Ukrayna işgalinde son durum

11 Nisan itibarıyla Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal harekatında son durum ve yaklaşık kontrol alanlarına dair harita.

Yeniakit Publisher
2022-04-11 21:52:00 -
İşte işgalin haritası: Rusya'nın Ukrayna işgalinde son durum

11 Nisan itibarıyla Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal harekatında son durum ve yaklaşık kontrol alanlarına dair harita.

11 Nisan itibarıyla Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal harekatında son durum ve yaklaşık kontrol alanlarına dair harita yayınlandı. Geçtiğimiz günlere göre Rus ordusunun geri çekildiği güncel harita ile görüntülendi.

Kaynak: Mepa News

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