İşte işgalin haritası: Rusya'nın Ukrayna işgalinde son durum
11 Nisan itibarıyla Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal harekatında son durum ve yaklaşık kontrol alanlarına dair harita.
11 Nisan itibarıyla Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal harekatında son durum ve yaklaşık kontrol alanlarına dair harita.
11 Nisan itibarıyla Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal harekatında son durum ve yaklaşık kontrol alanlarına dair harita yayınlandı. Geçtiğimiz günlere göre Rus ordusunun geri çekildiği güncel harita ile görüntülendi.
Kaynak: Mepa News