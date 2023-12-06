  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Dünya otomotiv devi Toyota’dan şok karar! Piyasalarda bomba etkisi oluşturacak gelişme! Hiç kimse bunu beklemiyordu

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren flaş karar! Artık o bomba hak getirildi! Sürücüler havalara uçacak

Erdoğan Türkiye'nin savaş uçağı kararını duyurdu: Maalesef bir sıkıntı söz konusu

Yalnızca Türkiye'de çıkartılıyor! 1 gramı bile altından katbekat daha değerli! O ilimizde apar topar harekete geçtiler

Japon Deprem Uzmanı Moriwaki uyardı! İstanbul depremi geliyor

Ahmet Hakan kime oy vereceğini açıkladı! “O olaydan sonra karar verdim” deyip böyle duyurdu

Kriptolar ve işbirlikçiler daha da azgınlaştı! Anan bacın hepsi bunlara helal! Yani benim aklıevvel kardeşim…

Meral Akşener'e şok! Belediye Başkanı İYİ Parti'den istifa etti

Milyonlarca emekliye çok kötü haber! İşte bu hiç ama hiç beklenmiyordu

Duruşmada ilginç olay! Banka avukatı Seçil’in avukatına bakın ne vermiş
Ekonomi İşte iş yerlerinin en büyük handikapı! Sadece yüzde 31'i sigorta yaptırmış
Ekonomi

İşte iş yerlerinin en büyük handikapı! Sadece yüzde 31'i sigorta yaptırmış

Yeniakit Publisher
2023-12-06 15:54:00 - 2023-12-06 15:55:06
İşte iş yerlerinin en büyük handikapı! Sadece yüzde 31'i sigorta yaptırmış

Küçük işletmelerin yalnızca malı üretip, müşteri bulup, satış yapmak değil, işletmenin yangın, su taşkını, sel, dolu, fırtına, deprem gibi risklere karşı güvence altına alınmasının da işletmeler için şart. Peki gerçekten öyle mi?

Değişken döviz kurları, artan maliyetler ve son yıllarda yaşanan farklı türlerdeki afetlerdeki artış, günümüzde yaşanan sıkıntılı süreç yeni riskleri ve zorlukları beraberinde getiriyor. Yeni risk alanlarının artış göstermesi özellikle de küçük ve orta boy işletmeleri zorlarken son dönemde KOBİ’lerin sigortaya bakış açısında da değişiklikler olamaya başladı.

Sigorta yaptırma oranı çok düşük

Küçük işletmelerin yalnızca malı üretip, müşteri bulup, satış yapmak değil, işletmenin yangın, su taşkını, sel, dolu, fırtına, deprem gibi risklere karşı güvence altına alınmasının da işletmeler için elzem olduğunu söyleyen Monopoli Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Bonofiyel, sigorta yaptırma oranları hala çok düşük olan KOBİ’lerin karşı karşıya olduğu riskleri ve ticari sürekliliği için kendilerini güvence altına alabilecekleri sigorta tipleri hakkında bilgi verdi.

Yüzde 31'i sigortalı

KOBİ’lerin faaliyetlerini sürdürürken herhangi bir zarara uğrama ihtimallerine karşı çeşitli sigortaları yaptırması gerektiğini belirten, geçtiğimiz yıllara göre artış gösterse de Türkiye’de KOBİ’lerin sigorta yaptırma oranlarının Türkiye’de hala yüzde 31 civarında olduğunu vurgulayan Bonofiyel: “Aslında sigorta KOBİ’ler için ihmal edilmemesi gereken bir husus.

Çünkü işleri için çok önemli yatırımlar yapıyorlar ve başlarına gelebilecek bir olay ile tüm yatırımları yok olabiliyor. Her gün içerikleri zenginleşen paketlerde sadece deprem, yangın-yıldırım-infilak, sel-su baskını, dahili su, fırtına, kar ağırlığı, dolu, hırsızlık gibi riskler değil, çalışanlara yönelik acil sağlık teminatları, ferdi kaza, işveren sorumluluk, siber güvenlik gibi çok sayıda risk de güvence altına alınıyor" dedi

Siber saldırıya maruz kalıyor

Bonofiyel, “Pandemi süreci ile birlikte uzaktan çalışmaya geçilmesi, alışverişlerin online yapılması, bireysel ve kurumsal görüşmelerin dijital ortamda yoğunlaşmasıyla siber saldırıların sayısını da arttı. Bu yüzden günümüzde yalnızca büyük ölçekli şirketlerin değil, KOBİ’lerin de kişisel verilerini koruma konusuna önem vermesi gerekiyor.” diye ekledi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Trafik sigortası yaptırmazsanız ne olur?
Trafik sigortası yaptırmazsanız ne olur?

Ekonomi

Trafik sigortası yaptırmazsanız ne olur?

Tarihin en eski mesleği! Onlar da artık sigortalı olabilecek! 30 bin TL destek!
Tarihin en eski mesleği! Onlar da artık sigortalı olabilecek! 30 bin TL destek!

Ekonomi

Tarihin en eski mesleği! Onlar da artık sigortalı olabilecek! 30 bin TL destek!

Türkiye Sigorta 2022 Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayınladı
Türkiye Sigorta 2022 Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayınladı

Ekonomi

Türkiye Sigorta 2022 Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayınladı

Araç kaskosunu bu şirketlerden yapanlara kötü haber! İki sigorta şirketine el konuldu
Araç kaskosunu bu şirketlerden yapanlara kötü haber! İki sigorta şirketine el konuldu

Ekonomi

Araç kaskosunu bu şirketlerden yapanlara kötü haber! İki sigorta şirketine el konuldu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23