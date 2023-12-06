İşte iş yerlerinin en büyük handikapı! Sadece yüzde 31'i sigorta yaptırmış

Değişken döviz kurları, artan maliyetler ve son yıllarda yaşanan farklı türlerdeki afetlerdeki artış, günümüzde yaşanan sıkıntılı süreç yeni riskleri ve zorlukları beraberinde getiriyor. Yeni risk alanlarının artış göstermesi özellikle de küçük ve orta boy işletmeleri zorlarken son dönemde KOBİ’lerin sigortaya bakış açısında da değişiklikler olamaya başladı.

Sigorta yaptırma oranı çok düşük

Küçük işletmelerin yalnızca malı üretip, müşteri bulup, satış yapmak değil, işletmenin yangın, su taşkını, sel, dolu, fırtına, deprem gibi risklere karşı güvence altına alınmasının da işletmeler için elzem olduğunu söyleyen Monopoli Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Bonofiyel, sigorta yaptırma oranları hala çok düşük olan KOBİ’lerin karşı karşıya olduğu riskleri ve ticari sürekliliği için kendilerini güvence altına alabilecekleri sigorta tipleri hakkında bilgi verdi.

Yüzde 31'i sigortalı

KOBİ’lerin faaliyetlerini sürdürürken herhangi bir zarara uğrama ihtimallerine karşı çeşitli sigortaları yaptırması gerektiğini belirten, geçtiğimiz yıllara göre artış gösterse de Türkiye’de KOBİ’lerin sigorta yaptırma oranlarının Türkiye’de hala yüzde 31 civarında olduğunu vurgulayan Bonofiyel: “Aslında sigorta KOBİ’ler için ihmal edilmemesi gereken bir husus.

Çünkü işleri için çok önemli yatırımlar yapıyorlar ve başlarına gelebilecek bir olay ile tüm yatırımları yok olabiliyor. Her gün içerikleri zenginleşen paketlerde sadece deprem, yangın-yıldırım-infilak, sel-su baskını, dahili su, fırtına, kar ağırlığı, dolu, hırsızlık gibi riskler değil, çalışanlara yönelik acil sağlık teminatları, ferdi kaza, işveren sorumluluk, siber güvenlik gibi çok sayıda risk de güvence altına alınıyor" dedi

Siber saldırıya maruz kalıyor

Bonofiyel, “Pandemi süreci ile birlikte uzaktan çalışmaya geçilmesi, alışverişlerin online yapılması, bireysel ve kurumsal görüşmelerin dijital ortamda yoğunlaşmasıyla siber saldırıların sayısını da arttı. Bu yüzden günümüzde yalnızca büyük ölçekli şirketlerin değil, KOBİ’lerin de kişisel verilerini koruma konusuna önem vermesi gerekiyor.” diye ekledi.

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