İşte iman ve aşkın en gerçek örneği: 67 yaşındaki görme engelli Hatice Teyze, hafız oldu

Burdur Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, Hatice Can, engeline rağmen azim ve gayretiyle hafızlığını 13 yılda bitirdi.

Diyanet İşleri Başkanlığınca yapılan Hafızlık Tespit Sınavı'nda başarılı olan ve "Hafızlık Belgesi" almaya hak kazanan Can'a belgesini İl Müftüsü Enver Türkmen takdim etti.

Küçükken görme yetisini kaybetti

Küçükken geçirdiği bir hastalık nedeniyle görme yetisini kaybettiği belirtilen Can, il müftülüğünde yaptığı açıklamada, televizyon ve radyodan Kur'an-ı Kerim dinlemeyi çok sevdiğini ifade etti.

Önce Braille alfabesini öğrendi

İçindeki Kur'an aşkının kendisini hafızlığa yönelttiğini belirten Can, Antalya'da bir dernek tarafından açılan kursta Braille alfabesini öğrendiğini anlattı.

1 saatte Kur'an okumaya geçti

Can, İstanbul'da 1998'de özel bir vakıfta görme engellilere yönelik açılan Kur'an-ı Kerim kursunda bir ay eğitim gördüğünü dile getirerek, "Braille alfabesiyle bir saat gibi bir sürede Kur'an okumaya geçtim." ifadesini kullandı.

"Görme engelli olmam beni hiçbir zaman yıldırmadı"

Gittiği kurstaki hafızlık öğrencileriyle tanıştıktan sonra gayretinin daha da artığına işaret eden Can, şunları kaydetti:

"2002 yılında hafızlığa başladığımda 47 yaşındaydım. Hafızlık eğitim sürecinde annemi, babamı ve abimi kaybettim. Kardeşim eğitimim yarım kalmasın diye bana vefat haberlerini vermedi. Bu yüzden ailemin cenazelerine bile katılamadım. Görme engelli olmam beni hiçbir zaman yıldırmadı. Kur'an aşkı tüm engellerimi bana unutturdu. Kur'an-ı Kerim'in nuru, gören gözüm oldu."

İl Müftüsü Türkmen de engelini aşarak hafızlığını tamamlayan Can'ı tebrik ederek gayretiyle insanlara ve özellikle de gençlere güzel bir örnek olduğunu kaydetti.

Türkmen, Can'a Diyanet İşleri Başkanlığınca Braille alfabesiyle hazırlanan 6 ciltlik Kur'an-ı Kerim hediye etti.