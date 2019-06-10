İşte İmamoğlu'nun özel jetinin özellikleri

CHP'nin Ekrem İmamoğlu'nun günden güne maskesi düşerken "musakka-antrikot edebiyatı" da elinde kaldı. "Herkes ne yerse başkan da onu yiyecek" diyen CHP'li İmamoğlu, israf edebiyatı yaparken lüksü elden bırakmaması ise gözlerden kaçmıyor.

Son olarak 'özel jet' ile gündeme gelen İmamoğlu'nun kullandığı jetin özellikleri hayli dikkat çekiyor.

İşte özel jet kiralama şirketlerinin verdikleri hizmetler:

- Özel jet kiralanması halinde içkiden parfüme tüm sıvılar serbest.

- Wİ-Fİ internet ve telefon görüşmeleri ile kısıtlanmayan bir hava yolculuğu imkanı.

- Damak zevkine uygun bir yemek listesi ve uçağın barının boyutuyla orantılı bir seçim yelpazesi.

- Bazı uçaklarda yatak gibi koltuklar sunulmakta.

- En az bir lavabo ve duş imkanı.

- Konuşmak ve sunum için veya herhangi bir oyun oynamak için bir alan imkanı.

- Özel jet kiralama uçakları genelde daha yeni ve daha güvenli bir uçuş sağlanmakta.

- Güvenlik kuyrukları ve bavul beklemek yok.

- Özel jet kiralama uçaklarında konfor ve lüks sağlanmakta.

- VIP özel jet kiralamalarda gemiye bırakma, havaalanı transferi gerçekleştirme, taze çiçek ve şampanya ile karşılama, kırmızı halı, otelden özel şoför ile uçağa geçiş imkanı sunulmakta.