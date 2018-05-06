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İşte hızlı kilo verdiren havuç salatası

Havuç salatası lif oranı yüksek fakat kalorisi düşük bir salatadır. Bu nedenle kilo almadan uzun süre tok kalmanızı ve fazladan yemek yemenizi engeller. Ayrıca bağırsakları çalıştırarak, alınan kalorilerin vücutta yağ olarak birikmesini önler.

06 Mayıs 2018 Pazar 21:12
İşte hızlı kilo verdiren havuç salatası

MALZEMELER:

-2 adet havuç

-2 çiçek brokoli

-100 gram soya filizi

-Frenk soğanı

-2 çiçek karnabahar

-1 adet limonun suyu

-Yarım çay bardağı sızma zeytinyağı

-Tuz

HAZIRLANIŞI:

-Karnabahar ve brokoliyi buharda pişirin ve havuçların kabuğunu soyarak rendeleyin.

-Havuç, karnabahar ve soyayı bir kabın içine alın ve soğanı da keserek üzerine ilave edin.

-Zeytinyağı ve limon suyunu çay bardağında karıştırın ve salatanın üzerine ekleyin. İşte kilo verdiren salatanız hazır!

 

Haber Tarihi: 06 Mayıs 2018 Pazar 21:12
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