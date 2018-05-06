İşte hızlı kilo verdiren havuç salatası
Havuç salatası lif oranı yüksek fakat kalorisi düşük bir salatadır. Bu nedenle kilo almadan uzun süre tok kalmanızı ve fazladan yemek yemenizi engeller. Ayrıca bağırsakları çalıştırarak, alınan kalorilerin vücutta yağ olarak birikmesini önler.06 Mayıs 2018 Pazar 21:12
MALZEMELER:
-2 adet havuç
-2 çiçek brokoli
-100 gram soya filizi
-Frenk soğanı
-2 çiçek karnabahar
-1 adet limonun suyu
-Yarım çay bardağı sızma zeytinyağı
-Tuz
HAZIRLANIŞI:
-Karnabahar ve brokoliyi buharda pişirin ve havuçların kabuğunu soyarak rendeleyin.
-Havuç, karnabahar ve soyayı bir kabın içine alın ve soğanı da keserek üzerine ilave edin.
-Zeytinyağı ve limon suyunu çay bardağında karıştırın ve salatanın üzerine ekleyin. İşte kilo verdiren salatanız hazır!
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