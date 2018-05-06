İşte hızlı kilo verdiren havuç salatası

MALZEMELER:

-2 adet havuç

-2 çiçek brokoli

-100 gram soya filizi

-Frenk soğanı

-2 çiçek karnabahar

-1 adet limonun suyu

-Yarım çay bardağı sızma zeytinyağı

-Tuz

HAZIRLANIŞI:

-Karnabahar ve brokoliyi buharda pişirin ve havuçların kabuğunu soyarak rendeleyin.

-Havuç, karnabahar ve soyayı bir kabın içine alın ve soğanı da keserek üzerine ilave edin.

-Zeytinyağı ve limon suyunu çay bardağında karıştırın ve salatanın üzerine ekleyin. İşte kilo verdiren salatanız hazır!