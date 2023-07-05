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Ekonomi İşte haziran ayının zam şampiyonu
Ekonomi

İşte haziran ayının zam şampiyonu

Yeniakit Publisher
2023-07-05 12:56:00 -
İşte haziran ayının zam şampiyonu

Haziran ayında fiyatı en fazla artan ürün yüzde 14,93 ile çay olurken, fiyatı yüzde 6,14 gerileyen yumurta en çok ucuzlayan ürün oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, Tüketici fiyat endeksindeki (TÜFE) değişim 2023 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 3,92, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 19,77, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38,21 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 59,95 olarak gerçekleşti.

Enflasyon rakamlarıyla birlikte Haziran ayında fiyatı artan ve azalan ürünler belli oldu. Buna göre, fiyatı en çok artan ürün yüzde 14,93 artışla çay oldu. En çok ucuzlayan ürün ise yüzde 6,14'lük gerilemeyle yumurta ürünlerinde oluştu. Fiyatı en çok artan ürünler şu şekilde gerçekleşti: "Çay ve diğer demlendirilen içecek çeşitleri yüzde 14,93, oteller, pansiyonlar ve diğerleri yüzde 12,37, taze meyveler yüzde 11,74, havayolu ile yolcu taşımacılığı yüzde 11,73, kişisel ulaştırma araçlarının yakıt ve yağları yüzde 11,32, otomobil (benzinli) yüzde 10,49, veri işlem ekipmanı yüzde 7,7, mücevheratlar, saat ve kol saatleri yüzde 6,83, telefon ve telefaks ekipmanı yüzde 6,49."

En çok ucuzlayan ürünler ise "Yumurta ve yumurta ile ilgili ürünler yüzde 6,14, çocuk ve bebek ayakkabısı yüzde 1,81, peynir yüzde 1,01, yatak odası mobilyaları yüzde 0,95, taze süt yüzde 0,53, un ve diğer tahıllar yüzde 0,29, kümes hayvanları eti yüzde 0,20, kuru sebze yüzde 0,17" şeklinde gerçekleşti.

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