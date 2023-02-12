  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem İşte Hatay'ın "ölüm müteahhidi"! Şirketinin sloganı şok etti
Gündem

İşte Hatay'ın "ölüm müteahhidi"! Şirketinin sloganı şok etti

Depremin vurduğu Hatay'da en çok binası yıkılan şirketlerin başında Özburak İnşaat geliyor. Son 12 yılda yapılan tüm binalar depremde yıkılarak onlarca kişiye mezar oldu. Şirketin kurucusu ise "ilkokul mezunuyum" diyen müteahhit Hikmet Günsay...

Yeniakit Publisher
2023-02-12 11:50:00 -
İşte Hatay'ın "ölüm müteahhidi"! Şirketinin sloganı şok etti

Depremin vurduğu Hatay'da en çok binası yıkılan şirketlerin başında Özburak İnşaat geliyor. Son 12 yılda yapılan tüm binalar depremde yıkılarak onlarca kişiye mezar oldu. Şirketin kurucusu ise "ilkokul mezunuyum" diyen müteahhit Hikmet Günsay...

Antakya’da inşa ettiği konutları “En iyi teknoloji, en iyi malzeme” reklamıyla pazarlayan Özburak İnşaat'ın binaları depremde yerle bir oldu. Çok sayıda vatandaş enkaz altında kaldı.

Edinilen bilgilere göre, Günsay'ın şirketinin yıkılan binalarının hepsi de deprem yönetmeliğine göre hazırlandığı öne sürülen yeni binalar oldu.

Özburak İnşaat'ın şimdilik teyit edilmiş bilgi olarak, binalarının yüzde 25'inin yıkıldığı belirtildi.

Özburak İnşaat'ın sloganının da ‘En iyi teknolojiyi en iyi malzeme ile buluşturup yaşlanılacak konut yapıyoruz' olduğu öğrenildi. 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23