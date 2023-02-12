İşte Hatay'ın "ölüm müteahhidi"! Şirketinin sloganı şok etti

Depremin vurduğu Hatay'da en çok binası yıkılan şirketlerin başında Özburak İnşaat geliyor. Son 12 yılda yapılan tüm binalar depremde yıkılarak onlarca kişiye mezar oldu. Şirketin kurucusu ise "ilkokul mezunuyum" diyen müteahhit Hikmet Günsay...

Antakya’da inşa ettiği konutları “En iyi teknoloji, en iyi malzeme” reklamıyla pazarlayan Özburak İnşaat'ın binaları depremde yerle bir oldu. Çok sayıda vatandaş enkaz altında kaldı.

Edinilen bilgilere göre, Günsay'ın şirketinin yıkılan binalarının hepsi de deprem yönetmeliğine göre hazırlandığı öne sürülen yeni binalar oldu.

Özburak İnşaat'ın şimdilik teyit edilmiş bilgi olarak, binalarının yüzde 25'inin yıkıldığı belirtildi.

Özburak İnşaat'ın sloganının da ‘En iyi teknolojiyi en iyi malzeme ile buluşturup yaşlanılacak konut yapıyoruz' olduğu öğrenildi.