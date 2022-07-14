İşte hakemliğin babadan oğula geçtiğinin resmi! Hakem olup yukarılara yükselmek bu gidişle zor

Türkiye Faal Futbol Hakemler Gözlemciler Derneği Kayseri Şubesi tarafından düzenlenen Birlik ve Beraberlik Futbol Turnuvası'nda eski hakem Galip Bitigen, Süper Lig'de hakemlik yapan oğlu Abdulkadir Bitigen'e sarı kart gösterdi.

Türkiye Faal Futbol Hakemler Gözlemciler Derneği Kayseri Şubesi tarafından Birlik ve Beraberlik Futbol Turnuvası düzenlendi. Hakemlerin oluşturduğu takımlar, turnuvada mücadele ederken, finale Balcelona ile Klasman Kadrosu yükseldi.

İki takım arasındaki final maçını da Süper Lig hakemlerinden Abdulkadir Bitigen'in babası ve eski hakem Galip Bitigen yönetti. Klasman kadrosu, final maçını Hüseyin Otyakmaz, Ahmet Ulu ve Abdulkadir Bitigen'in attığı goller ile 3-0 kazandı. Klasman kadrosunda forma giyen FIFA Kokartlı Süper Lig hakemi Abdulkadir Bitigen, 1 gol kaydederken, ikinci yarıda rakibi Cem Eray Eşmekaya'ya yaptığı faul sonrası maçı yöneten eski hakem olan babası Galip Bitigen'den sarı kart gördü.

Süper Lig'deki baba-oğul hakemler

Baba-oğul deyince Türkiye’yi başarıyla temsil eden Cüneyt Çakır akla ilk gelen isim oldu. Hatta Çakır Avrupa arenasındaki başarılarıyla babası Serdar Çakır’ı geride bırakmayı başardı.

MHK’de görev alan Oğuz Sarvan da babadan hakem olanlardan. Eskilerden Talat Tokat-Metin Tokat baba-oğul ikilisi ilk akla gelenlerden. Şahin Taşkınsoy’un ise iki oğlu birden hem Burak hem de Buğra babalarının izinden giderek hakemliği seçmiş isimler.

Bu sezon üst klasman hakem listesinde çok sayıda hakemin akrabalarının geçmişte bu mesleği icra ettikleri görülüyor.

Cüneyt Çakır-Serdar Çakır

Kerem Ersoy-Fahir Ersoy

Burak Şeker-Adnan Şeker

İlker Takpak-Münir Takpak

Hakan Ceylan-Hasan Ceylan

Bahattin Şimşek-Selami Şimşek

Abdülkadir Bitigen-Galip Bitigen.