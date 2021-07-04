İşte haftanın yalanları! Top 1, yine CHP'li İmamoğlu

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Millet İttifakı bileşenlerinden CHP yöentimi, geride kalan son bir haftayı da yalanları ile doldurdu.

Haftaya damga vuran yalan Kılıçdaroğlu'ndan

Bu haftaya damga vuran yalan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi. Kılıçdaroğlu, Sakarya Arifiye Tank Palet Fabrikası'nın Katar Ordusu'na satıldığını söyledi. CHP Genel Başkanı'nın yalanına cevap Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Erdoğan, "Burası devletin malıdır, tapusu devlettedir. Fabrikanın işletmesini yöneten firma, Türk firmasıdır. Her kim bu fabrikanın satıldığını, hele hele yabancılara satıldığını iddia ediyorsa bilin ki yalan söylüyor." dedi.

THY 2 bin 500 işçiyi çıkarttı yalanı!

Haftaya damgasını vuran bir diğer yalansa CHP'ye yakın medyadan geldi. Yalanı düstur edinen bazı medya kuruluşları, işten çıkartma yasağının sona ermesi ile THY'nin, 2 bin 500 çalışanın işine son verdiğini iddia etti. Yalana ilişkin açıklama THY CEO'su Bilal Ekşi'den geldi. Ekşi, "Göz bebeğimiz THY ile ilgili bazı sosyal medya hesaplarında verilen/dağıtımı yapılan 'işten çıkarma' sözü yalandır." dedi.

İmamoğlu da yalancılar listesinde

İBB Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu da haftanın yalanları listesine İstanbul Vakfı'nın kurban bağışı kampanyasına Valilik tarafından izin verilmediği yalanı ile girmeyi başardı. İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklama ile İmamoğlu yönetimindeki vakfın yalanı ortaya çıktı.

İBB'nin müsilaj yalanı

Haftaya iki yalanla birden damga vuran İmamoğlu'nun diğer yalanı ise Dökü-1 Gemisi'nin Kadıköy Caddebostan'da müsilaj çalışmaları yürüttüğü açıklaması oldu. Ortaya çıkan gerçeğe göre söz konusu gemi, 27 aydır hiç denize çıkmamıştı.