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Dünya İşte hackerları destekleyen ülke! Aşıya ait bilgileri çalma girişimi
Dünya

İşte hackerları destekleyen ülke! Aşıya ait bilgileri çalma girişimi

Kuzey Kore destekli bilgisayar korsanlarının (hacker) ilaç üreticisi "BioNTech-Pfizer'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını ait bilgileri çalma girişiminde bulunduğu" iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2021-02-16 16:05:00 - 2021-02-16 16:07:58
İşte hackerları destekleyen ülke! Aşıya ait bilgileri çalma girişimi

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi (NIS), Kuzey Kore'nin bilgisayar korsanları vasıtasıyla BioNTech-Pfizer'ın Kovid-19 aşısına ait bilgileri ele geçirmeye çalıştığına ilişkin milletvekillerine özel bilgilendirmede bulundu.

BioNTech-Pfizer şirketi, siber saldırı iddiaları ve bu yolla herhangi bir veri çalınıp çalınmadığına dair açıklama yapmadı.

Kuzey Kore'nin 2 milyon doz aşı alması bekleniyor

Resmi verilere göre, Kuzey Kore'de henüz Kovid-19 vakasına rastlanmazken, ülkenin Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı kapsamında 2 milyon doz aşı alması bekleniyor.

Kuzey Kore, Kovid-19'un Çin'de ortaya çıkmasından kısa süre sonra sınırlarını kapatmıştı.

Kasım 2020'de Microsoft, Pfizer dahil en az 9 sağlık kuruluşunun Kuzey Kore ve Rusya destekli siber saldırı ekipleri tarafından hedef alındığını iddia etmişti.

Rusya ise diğer ülkelerin aşı araştırmalarını hedef aldıklarına dair iddiaları yalanlamıştı.

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