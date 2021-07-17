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Siyaset İşte görüşülecek konular! Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC’ye gidecek
Siyaset

İşte görüşülecek konular! Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC’ye gidecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19-20 Temmuz'da KKTC'de temaslarda bulunacak.

Yeniakit Publisher
2021-07-17 17:50:00 -
İşte görüşülecek konular! Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC’ye gidecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19-20 Temmuz'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) temaslarda bulunacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın davetine icabetle 19-20 Temmuz'da KKTC'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek.

Ziyaret kapsamında, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi Özel Oturumu'nda hitap edecek, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla gerçekleştirilecek törene katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'ın görüşmesinde Doğu Akdeniz'deki son gelişmelerin yanı sıra Türkiye ile KKTC arasındaki ilişkiler tüm yönleriyle ele alınacak, "Kıbrıs davası" hakkında fikir teatisinde bulunulacak.

Erdoğan, ziyaret sırasında ayrıca KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile KKTC'de yapımı tamamlanan çeşitli projelerin açılışları ile temel atma etkinlikleri için düzenlenecek toplu törene iştirak edecek.

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Yorumlar

Mehmet

Nereye girdiysek battı.Misirda miting yaptık ihvan bitti irak bitti libya bitti dostum esed dedik suriye bitti.Bop devam ediyor kktc bitmesin
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