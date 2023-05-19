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Siyaset İşte gerçek yüzleri! Malatya'da yaşanan 4.1'lik depremden sonra insanlık dışı paylaşımlar sürdü
Siyaset

İşte gerçek yüzleri! Malatya'da yaşanan 4.1'lik depremden sonra insanlık dışı paylaşımlar sürdü

Yeniakit Publisher
2023-05-19 18:39:00 -
İşte gerçek yüzleri! Malatya'da yaşanan 4.1'lik depremden sonra insanlık dışı paylaşımlar sürdü

Malatya'da meydana gelen 4.1 şiddetindeki depremden sonra CHP seçmeni yine sosyal medyada insanlık dışı paylaşımlar yaptı.

Malatya'da bugün meydana gelen 4.1 şiddetindeki depremden sonra, CHP seçmeni insanlık dışı yorumlarını sürdürdü.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgedeki depremzedenin, 14 Mayıs 2023 seçiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı desteklemesi, büyük felaketi siyasete alet eden muhalefetin gerçek yüzünü ortaya çıkardı.

Seçimin ardından depremzedelere hakarette birbiri ile yarışan muhalefet, aynı çirkinliği bugün yaşanan 4.1 şiddetindeki Malatya depreminden sonra da sürdürdü.

Sosyal medyada bugün yapılan insanlık dışı yorumlardan bazıları şöyle:


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