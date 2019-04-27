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İşte gerçek yüzleri... CHP ve HDP'li belediyelerden işçilere istifa baskısı

Seçim öncesi ‘Kimseyi işinden etmeyeceğiz’ açıklamalarında bulunan CHP, HDP ile el ele verip kendilerine yakın görüşte olan sendikaya geçmeyen işçilere istifa baskısı uygulamaya başladı. 4 bin 910 üyelerinin istifa ettirildiğini açıklayan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, “Bu emek hırsızlığının, baskının, şantajın hesabını sorarız. Yargıda da, meydanda da sorarız” dedi. Hak-İş Mardin İl Başkanı Eşref Cihan 40 üyelerinin tehditle istifa ettirildiğini söyledi.

27 Nisan 2019 Cumartesi 07:49
İşte gerçek yüzleri... CHP ve HDP'li belediyelerden işçilere istifa baskısı

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ın da aralarında bulunduğu grup, Antalya’da Muratpaşa Camii önünde toplanarak sloganlarla Antalya Büyükşehir Belediyesine yürüdü. Grup adına konuşan Yalçın, milletin emanet ettiği iradenin baskı aracına dönüştüğünü söyledi. Belediyenin gücü kullanılarak çalışanların sendikadan istifaya zorlandığını belirten Yalçın, seçimlerden sonra baskı ve tehdit ile 4 bin 910 üyelerinin istifa ettirildiğini söyledi.

CHP emek katili çıktı

Üyelerine karşı baskı ve psikolojik şiddet ve tehdidin devam ettiğini dile getiren Yalçın, üyelere ekmekleri üzerinden şantaj yapıldığını, kendilerine "emek örgütü" diyenlerin ne emeğe ne de ekmeğe saygılarının olduğunu söyledi. Yalçın, "Meydanlarda 'Martın sonu bahar' diyenlerin ilk icraatı emekçinin yazını kışa çevirmek oldu. Kendilerine adalet havarisi' diyenler meğer emek ve adalet katiliymiş. Bu emek hırsızlığının, baskının, şantajın hesabını sorarız. Yargıda da, meydanda da sorarız" dedi.

Yalçın'ın konuşmasının ardından Memur-Sen üyeleri, "Özgürlüğe aşığız, baskılara karşıyız", "Bahar dediniz kara kış getirdiniz" sloganı attı.

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Haber Tarihi: 27 Nisan 2019 Cumartesi 07:49
  1. Antalya
  2. chp
  3. istifa
  4. sendika
  5. HDP
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