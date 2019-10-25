İşte, gecenin sonuçları! UEFA Avrupa Ligi'nde toplu sonuçlar
UEFA Avrupa Ligi'nde 3. hafta 24 Ekim Perşembe akşamı oynana maçlarla tamamlandı. İşte, gecenin sonuçları...25 Ekim 2019 Cuma 00:53
UEFA Avrupa Ligi'nde 3. hafta 24 Ekim Perşembe akşamı oynana maçlarla tamamlandı. İşte, gecenin sonuçları...
UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Ligin 3. haftası bu gece oynanan maçlarla tamamlandı. İşte, Avrupa Ligi'nde toplu sonuçlar....
Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları
A Grubu
Karabağ-APOEL: 2-2
Sevilla-Dudelange:3-0
B Grubu
D.Kiev-Kopenhag: 1-1
Malmö-Lugano: 2-1
C Grubu
Getafe-Basel: 0-1
Trabzonspor-Krasnodar: 0-2
D Grubu
Sporting-Rosenborg: 1-0
PSV-LASK Linz: 0-0
E Grubu
Celtic-Lazio: 2-1
Rennes-CFR Cluj: 0-1
F Grubu
Arsenal-Guimares: 3-2
Fransfurt-Standard
G Grubu
Porto-Rangers: 1-1
Young Boys-Feyenoord: 2-0
H Grubu
CSKA Moskova-Ferecvaros: 0-1
Ludogorets-Espanyol: 0-1
I Grubu
Gent-Wolfsburg: 2-2
Saint-Etienne-Oleksandria: 1-1
J Grubu
Roma-M'gladbach: 1-1
Başakşehir-Wolfsberger: 1-0
K Grubu
Beşiktaş-Braga: 1-2
Slovan-Wolverhampton: 1-2
L Grubu
Partizan-Manchester United: 0-1
AZ Alkmaar-Astana: 6-0
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