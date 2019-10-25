İşte, gecenin sonuçları! UEFA Avrupa Ligi'nde toplu sonuçlar UEFA Avrupa Ligi'nde 3. hafta 24 Ekim Perşembe akşamı oynana maçlarla tamamlandı. İşte, gecenin sonuçları...

UEFA Avrupa Ligi'nde 3. hafta 24 Ekim Perşembe akşamı oynana maçlarla tamamlandı. İşte, gecenin sonuçları... UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Ligin 3. haftası bu gece oynanan maçlarla tamamlandı. İşte, Avrupa Ligi'nde toplu sonuçlar.... Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları A Grubu Karabağ-APOEL: 2-2 Sevilla-Dudelange:3-0 B Grubu D.Kiev-Kopenhag: 1-1 Malmö-Lugano: 2-1 C Grubu Getafe-Basel: 0-1 Trabzonspor-Krasnodar: 0-2 D Grubu Sporting-Rosenborg: 1-0 PSV-LASK Linz: 0-0 E Grubu Celtic-Lazio: 2-1 Rennes-CFR Cluj: 0-1 F Grubu Arsenal-Guimares: 3-2 Fransfurt-Standard G Grubu Porto-Rangers: 1-1 Young Boys-Feyenoord: 2-0 H Grubu CSKA Moskova-Ferecvaros: 0-1 Ludogorets-Espanyol: 0-1 I Grubu Gent-Wolfsburg: 2-2 Saint-Etienne-Oleksandria: 1-1 J Grubu Roma-M'gladbach: 1-1 Başakşehir-Wolfsberger: 1-0 K Grubu Beşiktaş-Braga: 1-2 Slovan-Wolverhampton: 1-2 L Grubu Partizan-Manchester United: 0-1 AZ Alkmaar-Astana: 6-0

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.