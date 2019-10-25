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İşte, gecenin sonuçları! UEFA Avrupa Ligi'nde toplu sonuçlar

UEFA Avrupa Ligi'nde 3. hafta 24 Ekim Perşembe akşamı oynana maçlarla tamamlandı. İşte, gecenin sonuçları...

25 Ekim 2019 Cuma 00:53
İşte, gecenin sonuçları! UEFA Avrupa Ligi'nde toplu sonuçlar

UEFA Avrupa Ligi'nde 3. hafta 24 Ekim Perşembe akşamı oynana maçlarla tamamlandı. İşte, gecenin sonuçları...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Ligin 3. haftası bu gece oynanan maçlarla tamamlandı. İşte, Avrupa Ligi'nde toplu sonuçlar....

Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları 

A Grubu

Karabağ-APOEL: 2-2

Sevilla-Dudelange:3-0

B Grubu

D.Kiev-Kopenhag: 1-1

Malmö-Lugano: 2-1

C Grubu

Getafe-Basel: 0-1

Trabzonspor-Krasnodar: 0-2

D Grubu

Sporting-Rosenborg: 1-0

PSV-LASK Linz: 0-0

E Grubu

Celtic-Lazio: 2-1

Rennes-CFR Cluj: 0-1

F Grubu

Arsenal-Guimares: 3-2

Fransfurt-Standard

G Grubu

Porto-Rangers: 1-1

Young Boys-Feyenoord: 2-0

H Grubu

CSKA Moskova-Ferecvaros: 0-1

Ludogorets-Espanyol: 0-1

I Grubu

Gent-Wolfsburg: 2-2

Saint-Etienne-Oleksandria: 1-1

J Grubu

Roma-M'gladbach: 1-1

Başakşehir-Wolfsberger: 1-0

K Grubu

Beşiktaş-Braga: 1-2

Slovan-Wolverhampton: 1-2

L Grubu

Partizan-Manchester United: 0-1

AZ Alkmaar-Astana: 6-0

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Haber Tarihi: 25 Ekim 2019 Cuma 00:53
  1. Trabzon
  2. gecenin sonuçları!
  3. UEFA Avrupa Ligi'nde toplu sonuçlar
  4. UEFA Avrupa Ligi
  5. Avrupa Ligi

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