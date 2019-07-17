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İşte Gazişehir Gaziantep’in 2019-2020 sezonu fikstürü

Spor Toto Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta sezonu fikstürü çekilirken Gazişehir Gaziantep’in 34 haftalık maç takvimi de netleşti.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 22:54
İşte Gazişehir Gaziantep’in 2019-2020 sezonu fikstürü

Spor Toto Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta sezonu fikstürü çekilirken Gazişehir Gaziantep’in 34 haftalık maç takvimi de netleşti. Fikstür çekiminin ardından değerlendirmelerde bulunan Gazişehir Gaziantep Başkanı Adil Sani Konukoğlu da lige Fenerbahçe maçıyla başlayacaklarını vurguladı.


Süper Lig’de yeni sezonun fikstürü çekildi. Yapılan fikstür çekimi sonucu tarihinde ilk kez Süper Lig’de mücadele edecek olan Gazişehir Gaziantep’in 34 haftalık lig maratonu netleşti.



"Sezona Fenerbahçe maçıyla merhaba diyeceğiz"


Gazişehir Gaziantep Başkanı Adil Sani Konukoğlu gerçekleştirilen fikstür çekimi ile ilgili yaptığı değerlendirmede, "Tarihimizde ilk kez katılım başarısı gösterdiğimiz Spor Toto Süper Lig’e Fenerbahçe deplasmanında merhaba diyeceğiz. Gaziantep şehrinin her konuda olduğu gibi futbolda da en iyi yerlere gelmesi için tüm fedakarlıkları yapacağız. Süper Lig’de mücadele edecek olan tüm rakiplerimize kazasız, sakatlıksız ve başarılı bir sezon dilerim. Kazanan fair-play, dostluk, kardeşlik ve Türk futbolu olsun" dedi.



Gaziantep ekibinin 34 haftalık fikstürü ise şu şekilde oluştu:


1. Hafta: Fenerbahçe-Gazişehir Gaziantep, 2. Hafta: Gazişehir Gaziantep-Gençlerbirliği, 3. Hafta: D. G. Sivasspor-Gazişehir Gaziantep, 4. Hafta: Gazişehir Gaziantep-Beşiktaş, 5. Hafta: Çaykur Rizespor-Gazişehir Gaziantep, 6. Hafta: Gazişehir Gaziantep-Göztepe, 7. Hafta: Gazişahir Gaziantep-M.Başakşehir, 8. Hafta: Trabzonspor-Gazişehir Gaziantep, 9. Hafta: Gazişehir Gaziantep-Alanyspor, 10. Hafta: MKE Ankaragücü-Gazişehir Gaziantep, 11. Hafta: Gazişehir Gaziantep-Galatasaray, 12. Hafta: Antalyaspor-Gazişehir Gaziantep, 13. Hafta: Gazişehir Gaziantep-Y.Denizlispor, 14. Hafta: Konyaspor-Gazişehir Gaziantep, 15. Hafta: Gazişehir Gaziantep- İ.M.Kayserispor, 16. Hafta: Kasımpaşa-Gazişehir Gaziantep, 17. Hafta: Gazişehir Gaziantep-Y.Malatyaspor, 18. Hafta: Gazişehir Gaziantep-Fenerbahçe, 19. Hafta: Gençlerbirliği-Gazişehir Gaziantep, 20. Hafta: Gazişehir Gaziantep-D.G.Sivasspor, 21. Hafta: Beşiktaş-Gazişehir Gaziantep, 22. Hafta: Gazişehir Gaziantep-Çaykur Rizespor, 23. Hafta: Göztepe-Gazişehir Gaziantep, 24. Hafta: M.Başakşehir-Gazişehir Gaziantep, 25. Hafta: Gazişehir Gaziantep-Trabzonspor, 26. Hafta: Alanyaspor-Gazişehir Gaziantep, 27. Hafta: Gazişehir Gaziantep-MKE Ankaragücü, 28. Hafta: Galatasaray-Gazişehir Gaziantep, 29. Hafta: Gazişehir Gaziantep-Antalyaspor, 30. Hafta: Y.Denizlispor-Gazişehir Gaziantep, 31. Hafta: Gazişehir Gaziantep-Konyaspor, 32. Hafta: İ.M.Kayserispor-Gazişehir Gaziantep, 33. Hafta: Gazişehir Gaziantep-Kasımpaşa ve 34. Hafta: Y.Malatyaspor-Gazişehir Gaziantep.


Spor Toto Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta sezonunda Gazişehir Gaziantep’in 34 haftalık maç programı bu şekilde gerçekleşirken, ligin 16, 17, 18 ve 19 Ağustos 2019 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayıp 17 Mayıs 2020 tarihinde sona erecek.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 22:54
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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