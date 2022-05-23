İşte Galatasaray’ın kurtuluş reçetesi!

Galatasaray'da tüm gözler transfer harekatına çevrildi. Bu sene tarihinin en kötü yıllarından birini geçiren sarı-kırmızılılarda hedef iyi bir transfer dönemi geçirip yeni sezona müthiş bir kadro kurmak. Bunun için transfer bütçesi oluşturmak isteyen Galatasaray'a talih kuşu konuyor. Mostafa Mohamed’in yanında satılması beklenen Marcao’dan, toplamda 25 milyon Euro’luk bir bonservis geliri hedefleniyor.

Galatasaray'da transfer nasıl yapılır, bunun örneği resmen gerçek oluyor... 2018- 2019 ara transfer döneminde Portekiz Ligi ekiplerinden Chaves’ten 4 milyon Euro karşılığında transfer edilen Marcao ile Mısır temsilcisi Zamalek’ten 4 milyon Dolar bedelli bonservisi alınan Mostafa Mohamed’in, gelecek sezon kulüpte kalması zor gözüküyor...

Kulüp arayışlarını sürdüren iki futbolcu için de ciddi teklifler var. İtalyan basınından Calciomercato’ya göre Serie A temsilcisi Torino, Marcao için devrede. Brezilyalı için 15 milyon Euro bandında bir öneri yapmaya hazırlandıkları belirtildi. Fransa’dan talipleri bulunan Mohamed için de 8 milyon Euro civarında bir bedelle satışının gerçekleşmesi hedefleniyor.

TOPLAM 25 MİLYON EURO

Hâl böyle olunca iki oyuncu için eklenecek bonuslarla birlikte 25 milyon Euro bandında bir gelir elde edilmesi bekleniyor. Eğer yeni yönetimler, bu iki oyuncunun satışını gerçekleştirmeyi başarırsa görevlerine de sıcak para ile başlamış olacak. Planlar beklenildiği gibi giderse de bu rakamın transferde kullanılması ve yeni sezonun planlamasının yapılması konusunda harcanması amaçlanıyor.