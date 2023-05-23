İşte Galatasaray’daki ilk yolcu



Sezon başında Galatasaray'ın transferiyle büyük ses getirdiği isimlerden biri de Yusuf Demir olmuştu. Sarı-kırmızılılar, 19 yaşındaki Yusuf Demir'i Rapid Wien'den 6 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek büyük beklentilerle transfer etmişti. Ancak genç oyuncu için Galatasaray'da işler yolunda gitmedi. 19 yaşındaki sağ kanat, teknik direktör Okan Buruk'un yönetiminde fazla süre alamadı ve çoğu zaman kadroda dahi yer alamadı.

SEZON SONU YOL GÖZÜKTÜ

Fazla şans bulamayan Yusuf Demir için sezon sonu yol gözüktü. Galatasaray'da yönetim teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda önümüzdeki yaz transfer sezonunda 19 yaşındaki sağ kanat oyuncusunu kiralık olarak gönderme kararı aldı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Galatasaray formasıyla şu ana kadar yalnızca 6 resmi maçta forma giyen Yusuf Demir, bu karşılaşmaların yalnızca 1'inde ilk 11'de yer aldı. Toplam 129 dakika sahada kalan 19 yaşındaki oyuncu, skora etki edemedi.