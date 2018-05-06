İşte FETÖ-İYİ Parti ilişkisi

Erken seçim kararının ardından siyaset gündemi iyice ısınırken sosyal medyada ise FETÖ'cü hesapların İyi Parti lehine propaganda çalışmaları gittikçe artmaya başladı.

HESAPLARIN YÖNETİMİ ÇORAKLIK'TA

FETÖ'cüler yönettikleri hesaplardan İyi Parti propagandası yürütürken, bu organizasyonun en tepesinde ise İyi Parti'nin İletişim Sorumlusu Kerim Çoraklık geliyor. Çoraklık partiye ait sosyal medya hesaplarını kontrol ederken bir yandan da FETÖ'cü hesapları İyi Parti adına yönlendiriyor.

(Ağır hakaretler nedeniyle paylaşım sansürlenmiştir)

ALÇAK PAYLAŞIMLAR

Çoraklık'ın yaptığı alçak paylaşımlar ise büyük tepki çekiyor. Çoraklık bazı paylaşımlarında ağıza alınmayacak küfürler kullanmaktan çekinmiyor.

ABD'DEN GELDİ!

Çoraklık, FETÖ'nün İyi Parti projesi kapsamında ABD Silikon Vadisi'ndeki görevinden ayrılarak Türkiye'ye geldi. FETÖ'nün 17-15 girişimine sahip çıkarken Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ağza alınmayacak hakaretler ettiği paylaşımlar dikkati çekiyor.

ÜLKÜCÜ GÖRÜNÜMLÜ ATA GRUBU

Kerim Çoraklık'ın 17/25 sonrası kurduğu ülkücü görünümlü ATA grubu, bir yandan FETÖ'ye kalkan olurken diğer yandan hükümete karşı ülkücü tepki olması için organizasyonlar yapıyordu.