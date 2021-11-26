İşte Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri

UEFA Avrupa Ligi'ne veda eden ve yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri şekilleniyor.

UEFA Konferans Ligi'nde grup aşaması maçları henüz tamamlanmadı ancak şu anda grubunda 2. sırada yer alan takımlara bakıldığında statü gereği Fenerbahçe'nin olası rakipleri netleşiyor.

Teknik direktör Vitor Pereira yönetimindeki Fenerbahçe, 5. haftası tamamlanan Avrupa Ligi'nde Frankfurt ve Olympiakos'un gerisinde kaldı. D Grubu'nu 3. sırada bitiren sarı lacivertliler, yoluna 2021-2022 sezonu itibarıyla düzenlenmeye başlayan UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde devam edecek.

Play-Off turunda Konferans Ligi'nde grubunu 2. sırada bitiren takımlarla son 16'ya kalmak için mücadele edecek Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri arasında ise güçlü ekiplerin olması gözden kaçmıyor.

Her grupta 4 takım yer alacak ve gruplarını ilk sırada bitiren 8 takım son 16 turuna yükseliyor. Gruplarını ikinci sırada bitiren 8 takım ile UEFA Avrupa Ligi'nde gruplarını üçüncü sırada bitiren 8 takım arasında eleme turu oynuyor. Burada tur atlayan takımlar son 16 turuna adını yazdırıyor.

Fenerbahçe'nin olası rakipleri şöyle:

Roma (İtalya), Tottenham (İngiltere), Maccabi Tel-Aviv (İsrail), Partizan (Sırbistan), Karabağ (Azerbaycan), Slovan Bratislava (Slovakya), Randers (Danimarka), Slavia Prag (Çekya)

5-12 Ağustos tarihlerinde ilk maçları oynanan UEFA Konferans Ligi'ni kazanan takım bir sonraki sezonda UEFA Avrupa Ligi gruplarına direkt katılmaya hak kazanacak.