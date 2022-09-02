İşte Fenerbahçe'nin listesindeki 4 golcü!

Fenerbahçe , golcü transferinde harekete geçti. Avrupa Ligi'nde grup aşaması için kadrosunu bugün UEFA'ya bildirecek olan Kanarya, tam anlamıyla Avrupa’nın dört bir yanında ava çıktı. İşte detaylar...

Fransız yıldız, bu sezon Lyon’da Alexandre Lacazette’in arkasında yedek forvet konumuna düştü. Dembele, ligin ilk 3 haftasında kadroda yer almadı, son 2 mücadelede ise sadece 30 dakika sahada kaldı. 26 yaşındaki oyuncu ayrılmak istiyor, Lyon da yollamaya sıcak bakıyor.

Yıldız futbolcunun sözleşmesinde son sezonuna girmesi ve yeni kontrat imzalamaması nedeniyle Fenerbahçe bu transferi normalden daha ucuza bitirebilir. Yönetim hem Dembele hem de Lyon ile yoğun bir şekilde görüşmeleri sürdürüyor. Fransız golcü Sarı Lacivertliler’e gelmeye sıcak bakıyor.

Sarı-Lacivertliler, Zenit’te oynadığı dönemde takibe aldığı Serdar Azmoun için araştırmalara başladı. İranlı forvet, geçen sezonun devre arasında sözleşmesi biteceği için sadece 2.5 milyon Euro’ya Levrekusen’e transfer oldu. Ancak 27 yaşındaki oyuncu şu ana kadar beklentileri karşılayamadı.

16 resmi maçta sadece1 kez gol sevinci yaşadı. Fenerbahçe, Alman ekibine Azmoun’un durumunu sordu. Leverkusen’in Lucas Alario’yu sattıktan sonra İranlı oyuncuyu bırakmak istemediği öğrenildi. Ancak 12 milyon Euro’luk bir teklif gelmesi halinde transferin ‘düşünülebileceği’ mesajı verildiği kaydedildi.

Fenerbahçe’de Luis Muriel ismi bir anda gündeme girdi. Yönetim, Atalanta’nın Rasmus Hojlund’u kadrosuna katmasının ardından Kolombiyalı yıldız için harekete geçti. İtalyan basını, Atalanta’nın kapıyı 15 milyon Euro’dan açtığını öne sürdü. Sarı-Lacivertliler’in planı ise önce Muriel’i ikna edip, ardından pazarlık masasına daha güçlü bir şekilde oturmak. 31 yaşındaki oyuncu şu anda takımda 3. forvet konumunda.

Fenerbahçe, yıldız futbolcuyla el sıkışırsa, Atalanta ile 5-6 milyon Euro civarına anlaşma sağlamaya çalışacak. Ancak UEFA listesi bugün verileceği için kolay bir transfer değil.

Yönetim, yaklaşık 15 gün önce Michy Batshuayi’yi bitirme noktasına getirmişti. Ancak taraftar ve camia içerisinden tepkiler yükselince bu transferin rafa kaldırıldığı öne sürüldü. Yeni golcüyü Avrupa Ligi’nde oynatmak için zaman tükendi, henüz kimse alınamadı. Bu nedenle Fenerbahçe’nin Belçikalı forveti ‘son çare’ olarak yeniden gündemine aldığı kaydedildi.

Chelsea, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Batshuayi için her türlü kolaylığı sağlamaya hazır. 28 yaşındaki forvet de gelmeyi çok istiyor.