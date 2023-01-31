İşte Fenerbahçe'nin gençlere bakış açısı bu!

Fenerbahçe'nin Barcelona'dan transfer ettiği Emre Demir'in daha fazla forma şansı bulabileceği bir takıma kiralanması gündemde.

Fenerbahçe'nin geleceğe yatırım olarak Barcelona'dan bonservis bedeli ödemeden aldığı 19 yaşındaki Emre Demir, menajerler Ahmet Bulut ve Ömer Şenay'la birlikte İstanbul'a geldi.

Geldiği gibi gidebilir

Sarı-lacivertli yönetim, 4.5 yıllık anlaşmaya vardığı oyuncuyu önümüzdeki 5 aylık dönem için "Oynama garantisi" verecek bir takıma kiralamayı düşünüyor.

Genç yıldız; Zajc, Crespo, Rossi, İrfan Can, Mert Hakan, Arda Güler, Lincoln ve Emre Mor gibi isimlerle mücadele edip, takıma girmekte zorlanacağı için bu yönteme başvurulacak. Milli Gazete'ye göre; futbola doğum yeri olan Mersin'de başlayan Emre, 8 yaşındayken dayalı döşeli bir ev ve babasına iş garantisi karşılığında Kayserispor'a transfer olmuştu. 2021'de ise 2 milyon euro bonservis ve bonuslar karşılığında Barcelona'ya imza atmıştı.