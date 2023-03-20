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Spor İşte Fatih Terim'in Milletvekilliği cevabı! Çok şaşıracaksınız... Duyan herkeste şok etkisi yapacak
Spor

İşte Fatih Terim'in Milletvekilliği cevabı! Çok şaşıracaksınız... Duyan herkeste şok etkisi yapacak

Galatasaray'da ve Milli Takım'da başarılara imza atmış olan ve şimdilerde herhangi bir takım çalıştırmayan Fatih Terim'e siyasal partilerden milletvekilliği teklifi geldi. Tecrübeli hoca, edilen teklife cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2023-03-20 15:06:00 - 2023-03-20 15:07:19
İşte Fatih Terim'in Milletvekilliği cevabı! Çok şaşıracaksınız... Duyan herkeste şok etkisi yapacak

Galatasaray'da ve Milli Takım'da başarılara imza atmış olan ve şimdilerde herhangi bir takım çalıştırmayan Fatih Terim'e siyasal partilerden milletvekilliği teklifi geldi. Tecrübeli hoca, edilen teklife cevap verdi.

14 Mayıs'ta olacak büyük seçim öncesi siyasi partiler çalışmalarını sürdürüyor. Siyasi partilerin de çalışmaları hızla süregelirken her camiadan isimlerle görüşmeye başladılar.

Fotospor'a göre; Fatih Terim'e siyasi partilerden milletvekilliği teklifi geldi.

Terim'in bu teklife cevabı "hayır" oldu.

Çevresindekilere siyaseti düşünmediğini iletti.
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Terim daha önceki dönemlerde de milletvekilliği ve belediye başkanlığı için teklifler aldı.

Tecrübeli teknik adam bir önceki seçimde Adana milletvekilliği daha sonraki seçimde ise İstanbul Belediye Başkanlığı için teklifleri reddetti.

Terim’in kısa ya da uzun vadeli planları arasında milletvekilliği bulunmuyor.

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