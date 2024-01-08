İşte Fatih Camii İmamı Usta ile talebesine saldıran kişi!
Fatih Camii İmamı hafız Galip Usta ile hafız talebesi Bilal Erdem'e saldıran Ömer Salgın yakalanarak gözaltına alındı.
Riyad'da yapılan Mustafa Kemal provokasyonu ve ardından Tevhid sancağı taşıyan İsmail Aydemir'in darbedilmesinden sonra Fatih Camii İmamı Galip Usta ile talebesi Bilal Erdem bıçaklı saldırıya uğradı.
Saldırıda yaralanan Usta ile Erdem'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Saldırıyı gerçekleştiren Ömer Salgın yakalanarak gözaltına alındı. Salgın'ın arkasında kimlerin olduğu yapılacak sorgulamayla ortaya çıkacak.
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