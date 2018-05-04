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İşte ev yapımı Osmanlı şerbeti tarifi

Dört mevsim sağlık ve lezzetle tüketmeye uygun asırlık Osmanlı şerbetlerini evde5 dakika da yapmak mümkün.

04 Mayıs 2018 Cuma 17:03
İşte ev yapımı Osmanlı şerbeti tarifi

NAR ÇİÇEĞİ ŞERBETİ

MALZEMELER:

- 2 yemek kaşığı nar çiçeği,
- 2 tane papatya,
- Yarım çay kaşığı funda,
- 6 tane karanfil,
- 1 çubuk tarçın,
- 6 bardak su
- 2 su bardağı şeker

YAPILIŞI

Tüm malzemeleri kısık ateşte 5 dakika kaynatın. Kaynayan şerbeti ılıması için bir kenara koyun biraz bekletip ardından süzün. Soğuması için buzdolabına kaldırın.

AHUDUDU ŞERBETİ

MALZEMELER:

- 1 kilo ahududu,
- 15 gram limon tuzu,
- 1 kilo şeker,
- 4 adet karanfil,
- 1 litre su

YAPILIŞI:

Ahududu, limon tuzu ve şekeri iyice yoğurun. Yaklaşık 3-4 saat birbirine geçmesi için dinlendirin ve ardından 1 litre su ile sulandırın. Sulanan karışımı süzün ve içine karanfilleri atarak soğuması için dolaba kaldırın.

GÜL ŞERBETİ

MALZEMELER:

- 320 gram kokulu gül yaprağı
- 3.5 su bardağı şeker

YAPILIŞI:

Gülleri az miktar su ile yaprakların rengini soldurmadan bir taşım kaynatın. Ocaktan alıp süzdükten sonra içine şekeri ilave edip şeker eriyene kadar karıştırın. Şeker eridikten sonra buzdolabına koyup soğutun.

Gül şerbeti yapmanın püf noktalarından biri gül yapraklarını kaynatırken yaprakları soldurmamaktır. Soğuduktan sonra tüketilecek olan gül şerbetinin tadını bozmaması için, içine herhangi bir aroma verici koyulmaması gerekir.

Haber Tarihi: 04 Mayıs 2018 Cuma 17:03
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