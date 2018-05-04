İşte ev yapımı bazlama tarifi
Basit tarifi ile kısa sürede yapabileceğiniz bazlama tarifi ile pazar kahvaltılarınızı süslemek mümkün.04 Mayıs 2018 Cuma 12:07
MALZEMELER:
-3 su bardağı su
-1 çorba kaşığı şeker
-2 tatlı kaşığı tuz
-Aldığı kadar un
-1 tane maya
-Bir miktar kaşar peyniri
-Üzeri için tereyağı
BAZLAMA NASIL YAPILIR?
Un hariç diğer malzemelerin tamamını bir kabın içine alın.
Unu karışıma yavaş yavaş ilave edin, ele yapışmayacak hale gelene kadar un eklemeye devam edin.
Hamuru 2 saat dinlendirin ve 7 eşit parçaya bölecek biçimde bezeler elde edin.
Bezeleri hafifçe açıp içine kaşar peyniri koyun ve geri kapatın. Bezelerin üzerine un serpin ve tatlı tabağı genişliğinde açın.
Yanmaz tavada, orta ateşte önlü arkalı olacak biçimde pişirin. Üzerine tereyağı sürerek sıcak bir şekilde servis edebilirsiniz.
Afiyet olsun...
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