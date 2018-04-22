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İşte Esat Kabaklı'nın son durumu! Fotoğraf paylaştı

Sanatçısı Esat Kabaklı, Twitter hesabından durumunun iyi olduğunu açıklandı.

22 Nisan 2018 Pazar 01:41
İşte Esat Kabaklı'nın son durumu! Fotoğraf paylaştı

Türk halk müziği sanatçısı Esat Kabaklı Burdur'da trafik kazası geçirmişti. Esat Kabaklı'nın kazadan sonra durumun iyi olduğu açıklanmıştı. Bugün ise sanatçı Esat Kabaklı Twitter hesabından bir fotoğraf paylaştı ve sevenlerini mutlu etti.

Esat Kabaklı, paylaştığı fotoğrafta kolunun askıda olduğu görülüyor. Fakat, genel sağlık durumunun iyi olduğu görülebiliyor.

Usta sanatçı Esat Kabaklı, sanatçıların Mehmetçiğe destek için Hatay'a yaptığı ziyarette yer almıştı.

İşte Esat Kabaklı'nın paylaştığı yeni fotoğraf:

Haber Tarihi: 22 Nisan 2018 Pazar 01:41
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