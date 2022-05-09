İşte Erling Haaland'ın yeni takımı!

Bu yaz Mbappe ile birlikte transferinin hangi takıma olacağı merak edilen Erling Haaland'da Manchester City sona geldi. İngiliz devi, Norveçli golcünün serbest kalma maddesini ödeyip transferi açıklayacak.

İngiltere Premier Lig’de şampiyonluk için gün sayan Manchester City gelecek sezon ileri uçta takımın golcüsü olacak oyuncusunu buldu. City, Borussia Dortmund’un 21 yaşındaki forveti Erling Haaland ile anlaşmaya vardı.

The Athletic’ten David Ornstein’ın haberine göre, Dortmund’dan ayrılmak istediğini kulübüne ileten Haaland ardından dev kulüplerin kıskancına girdi. Fiziği, hızı ve son vuruşlarıyla genç yaşına rağmen sahadaki duruşuyla ileride birçok rekor kıracağı öngörülen Norveçli için 75 milyon euro ödenecek.

Manchester City, Dortmund’dan izin alıp görüştüğü oyuncuyla geniş bir sözleşmede uzun süren süreçte anlaştı. Hafta içerisinde serbest kalma maddesinin ödenip Manchester City’ye resmen katıldığı açıklanacak olan Haaland, yeni kulübünden haftada 600 bin euro ücret alacak.

Norveçli yıldız futbolcu 2020 Ocak ayında Salzburg'dan Borussia Dortmund'a transfer olmuştu. Erling Haaland, Alman ekibiyle çıktığı 88 maçta 85 gol kaydetti.

Babasının takımına gidiyor

Eski Nottingham Forest, Leeds United ve Manchester City orta saha oyuncusu Alf-Inge Haaland’ın oğlu olan Haaland, kariyerine Norveç’te Bryne ve Molde’de başladı. ardından Ocak 2020’de Dortmund’a katılmadan önce Avusturya ekibi Red Bull Salzburg ile bir yıl geçirdi.

Dortmund’da 88 maçta 85 gol atan Haaland, Real Madrid, Barcelona, Bayern Münih ve Paris Saint-Germain gibilerin devlerine ilgisine rağmen doğduğu topraklarda babasının formasını giydiği Premier Lig şampiyonu Manchester City’yi seçti.