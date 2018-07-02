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İşte Erdoğan'ın 1 No'lu kararnamesi

24 Haziran seçimlerinin ardından Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş için start verildi. Yeni sistem için ilk etapta 3 kararname çıkarılacak. Bu hafta Türkiye 1 No'lu Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle tanışacak.

02 Temmuz 2018 Pazartesi 11:38
İşte Erdoğan'ın 1 No'lu kararnamesi

Mevcut hükümet, seçimden önce TBMM’den aldığı Yetki Yasası kapsamında iki KHK çıkartacak. İlk kararnameyle Başbakanlık ve Bakanlar Kurulu’na yasalarda yapılan atıflar kaldırılacak. Atıfların 800 ayrı kanunu ilgilendirdiği belirtildi. Başbakan ve Bakanlar Kurulu ifadelerinin yer aldığı 5 bin civarında madde ayıklanacak. Başbakana ait tüm yetkiler, Cumhurbaşkanı’na aktarılacak.

TEŞKİLAT YASALARI İPTAL

İkinci kararname, hükümetin aldığı yetki yasası çerçevesinde tüm bakanlıkların teşkilat yasaları, mülga olacak şekilde iptal edilecek. Bu hafta, Cumhurbaşkanı’nın yemininden önce çıkarılacak bu KHK’lar nedeniyle devlet işleyişinde bir boşluk olmaması için yürürlük maddelerinde önlem alınacak. Yürürlük maddelerinde, yenileri kurulana kadar mevcut sistemin devam edeceği belirtilecek.

Cumhurbaşkanı’nın yemin edip göreve başlamasıyla yeni hükümet kurulmuş olacak ve yetki yasası görevini tamamlayacak. Cumhurbaşkanı tarafından 1 No’lu kararname yayınlanacak. Bu kararnameyle bakanlıkların kuruluşu gerçekleştirilecek, yeni teşkilat şeması belirlenecek. 16 bakanlığın kuruluşuna ilişkin kararnamelerin yayınlanmasının hemen ardından da yeni bakanlar atanacak. Bakanların atamasıyla ilgili bir süre sınırı bulunmuyor. Ancak 16 bakan atamasının aynı anda yapılacağı belirtiliyor. Ardından sıra bürokrat atamalarına gelecek.

Cumhurbaşkanlığı kaynakları, öncelikle yeni hükümet sisteminin işleyişini sağlayacak ana düzenlemelerin yapılacağını, sistemle ilgili diğer uygulamaların kademeli olarak devreye gireceğini bildirdi. Yeni sistemde müsteşarlıklar kaldırılacağı için birden fazla bakan yardımcısı atanacak. Müsteşar altı kadrolar korunacak. Müsteşarlık kalktığı için Milli İstihbarat ve Savunma Sanayii ‘başkanlık’ olacak; diğer başkanlıklarla birlikte Cumhurbaşkanlığı’na bağlanacak.

1800 ATAMA AYIKLANACAK

Halen müsteşardan il müdürlerine kadar 1800 kadronun cumhurbaşkanının onayıyla atandığı, üçlü kararname kalkacağı için bu sayının değişeceği, cumhurbaşkanıyla gelip-giden kadrolar dışındaki atamaların bakanlara bırakılacağı dile getiriliyor. Başbakanlığın arşiv ve evrakları Cumhurbaşkanlığı’na gönderilmeye başlandı. Cumhurbaşkanlığı ofislerinin fikir ve strateji üretmek için faaliyet göstereceği, oluşturulan kurulların ise ilgili bakanlıklarla ve STK’larla istişare ederek öneri geliştireceği belirtiliyor.

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2018 Pazartesi 11:38
  1. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi
  2. 1 no'lu kararname

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    Vatana millete hayırlı olsun....Allah yar ve yardımcımız olsun İnşaAllah...
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