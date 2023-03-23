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Siyaset İşte Erdoğan gitsin diyenler! Neredeyse bütün haberleri Öcalan ile ilgili
Siyaset

İşte Erdoğan gitsin diyenler! Neredeyse bütün haberleri Öcalan ile ilgili

Yeniakit Publisher
2023-03-23 17:56:00 -
İşte Erdoğan gitsin diyenler! Neredeyse bütün haberleri Öcalan ile ilgili

PKK’nın illegal yayını "Yeni yaşam" gazetesi, manşetinde "iktidar gidecek" derken, nereden yönetildiğini de manşetin hemen altında bulunan haberde gösterdi.

 Yeniakit.com.tr 

6'lı masanın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu HDP Eş Genel Başkanları ile bir araya geldi.

Görüşmeden iki gün sonra kararını açıklayan HDP'nin de aralarında olduğu Emek ve Özgürlük İttifakı, aday çıkarmayacağını duyurdu.

Hafta sonu gerçekleşen Nevruz kutlamalarında terör sevici HDP'nin açtığı paçavralar, çıkarttıkları taşkınlıklar ve attıkları Abdullah Öcalan sloganları gündeme gelirken, PKK terör örgütünün illegal yayın organı Yeni Yaşam gazetesi de manşetinden Cumhurbaşkanı Erdoğan yönetimindeki iktidar için "gidecek" yazdı.

"İktidar gidecek, halklar gelecek" diyen Yeni Yaşam, hemen alt sütundaki haberde de "Öcalan Amed'e gelecek" yazarak nereden yönetildiğini gösterdi.
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