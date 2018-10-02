İşte Erdoğan-Bahçeli görüşmesinin perde arkası!

27. Dönem 2. Yasama Yılı'nın açılışı dolayısıyla önce Meclis Başkanı Binali Yıldırım, ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir konuşma gerçekleştirdi. TBMM Genel Kurulunda milletvekillerine hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile kısa bir görüşme gerçekleştirdi. Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Meclis açılışının ardından yaptığı görüşme ile ilgili bir yazı kaleme aldı.



İşte o yazının ilgili bölümü:



ÖZAL'dan Demirel'e, Ahmet Necdet Sezer'den Abdullah Gül'e kadar birçok cumhurbaşkanının Meclis'i açış konuşmasını takip ettim.



Ancak dün bir fark vardı. Erdoğan, Meclis'in açılışında Cumhurbaşkanlığı konuşması yapmadı, başkanlık hitabında bulundu. Sembolik bir cumhurbaşkanı değil, icranın başındaki biri olarak konuştu. Zaten Meclis de alıştığımız şekilde parlamenter sisteme özgü bir açılış yapmadı. Meclis, başkanlık sistemiyle açıldı. Yıllarca bakanların Meclis'e giriş yaptıktan sonra Genel Kurul salonunda kabineye ayrılan sıralara oturmasına tanık olmuştuk. Yeni Meclis'te Bakanlar Kurulu sıraları kaldırıldığı için, bakanlar dünkü oturumu locadan izlediler. Askeri locada bu kez bakanlar ve askerler bir aradaydı. Cumhurbaşkanı Vekili Fuat Oktay, oturumu Cumhurbaşkanlığı locasından izledi. Diğer bakanlar ise Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanlarıyla askeri locadaydı. Meclis'te Oktay'la birlikte 15 bakan vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılayanlar arasında AK Parti yöneticileriyle birlikte MHP'li Meclis Başkanvekili Celal Adan vardı. Adan, Erdoğan'ı Meclis Başkanvekili sıfatıyla karşıladı ama "Cumhur ittifakı karşılamada" yorumlarına engel olunamadı. MHP sadece karşılamada değil, uğurlamada da vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Meclis'ten Binali Yıldırım ile Bahçeli birlikte uğurladılar.

Erdoğan- Bahçeli görüşmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından sonra Genel Kurul salonunun hemen arkasındaki salona geçiliyor. Erdoğan'ın bir yanına Meclis Başkanı, diğer tarafına ise MHP Lideri oturuyor. Binali Yıldırım ile Erdoğan bir süre Meclis'te yapılan düzenlemeleri konuşuyorlar. Biliyorsunuz, başbakanlık kaldırılınca başbakanın Meclis'teki makamı cumhurbaşkanına tahsis edildi. Erdoğan ile Bahçeli arasında biraz uzakta olanların duyamayacağı şekilde kısık sesli konuşmalar cereyan ediyor. Erdoğan, Meclis'ten ayrılırken ‘cumhur ittifakı' için Bahçeli ile bir araya geleceklerini ifade etti. Bahçeli'nin ‘cumhur ittifakı'nın yerel seçimlerde de devam etmesi ve af teklifinden sonra iki lider ilk kez dün Meclis Başkanı'nın davetinde bir araya geldiler. Orada en kısa sürede görüşmek üzere randevulaştılar. Böylece yerel seçimde ‘cumhur ittifakı'nın devam etmesi yönünde ilk adım atılmış oldu. ‘Cumhur ittifakı' yerel seçimde de devam edecek, ama yeni bir formatla.



****