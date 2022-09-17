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Medya İşte Engin Altan Düzyatan'ın yeni dizisi
Medya

İşte Engin Altan Düzyatan'ın yeni dizisi

Son olarak Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde rol alan Engin Altan Düzyatan, Çöp Adam isimli diziyle görüşüyor.

Yeniakit Publisher
2022-09-17 07:46:00 - 2022-09-17 07:51:01
İşte Engin Altan Düzyatan'ın yeni dizisi

Engin Altan Düzyatan'ın yeni dizisi merak konusuydu.

Birsen Altuntaş'ın internet sitesinde yer alan habere göre, Engin Altan Düzyatan hafta içi Emirgan’da bir kafe çıkışı görüntülenmişti ve yeni proje görüşmeleri yaptığını belirtmişti. Son olarak Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisinde rol alan Engin Altan Düzyatan’ın Onur Güvenatam’ın patronu olduğu OGM Pictures’tan teklif aldığı öğrenildi. Engin Altan Düzyatan’a “Çöp Adam” dizisi için teklif gitti.

Takıntılı bir adamın hikâyesini anlatan diziyi Melek Gençoğlu ile Su Ersöz yazıyor. Star TV’de yayınlanacak olan dizinin henüz yönetmeni netleşmedi. Dizi için daha önce Uraz Kaygılaroğlu’na teklif gitmiş ancak ünlü oyuncu set erkene alınınca çok beğenmesine rağmen projeden affını istemişti. Kaygılaroğlu son olarak ocak ayına kadar çalışmak istemediğini belirti.

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