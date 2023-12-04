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Ekonomi İşte en çok aranan pozisyonlar! Bu mesleklerde işsiz kalmazsınız
Ekonomi

İşte en çok aranan pozisyonlar! Bu mesleklerde işsiz kalmazsınız

Yeniakit Publisher
2023-12-04 22:05:00 - 2023-12-04 22:05:22
İşte en çok aranan pozisyonlar! Bu mesleklerde işsiz kalmazsınız

İşe alım sürecinde dönüşüm yaşanırken yeşil ve çevre eksenli işe alım süreçlerinde öne çıkan uzmanlık alanları da dikkat çekiyor. Nasıl mı?

Yeşil dönüşüm ve ÇSY önümüzdeki beş yıl içerisinde en çok istihdam sağlayacak alanlar olacak. İşverenlerin yüzde 94'ü çevre, sosyal, yönetişim (ÇSY) hedeflerine ulaşmak için ihtiyaç duydukları yeteneklere sahip olmadıklarını söylüyor. Küresel çapta işverenlerin yüzde 70'i yeşil dönüşüm için yetenekleri aktif olarak işe aldıklarını veya almayı planladıklarını belirtiyor.

Hangileri ön plana çıkıyor?

Sektörlere bakıldığında ise işverenler üretim ve imalat (yüzde 36) ile operasyon ve lojistik (yüzde 31) gibi teknik vasıflara ihtiyaç duyulan sektörlerde yeşil pozisyonlar için işe alım yapmakla daha çok ilgileniyor. ManpowerGroup tarafından yayımlanan rapora göre her 10 kuruluştan 8'i ÇSY stratejisini planlamış veya planlama sürecinde olsa da şirketlerin yüzde 94'ü bu hedeflerini uygulamak için gerekli yeteneklerden yoksun olduklarını belirtiyor.

İşte o meslek grupları!

Sektörlere bakıldığında ise işverenler en çok üretim ve imalat (yüzde 36) ile operasyon ve lojistik (yüzde 31) gibi teknik vasıflara ihtiyaç duyulan sektörlerde yeşil pozisyonlar için işe alım yapmakla ilgileniyor. Bu pozisyonlar dışında, BT ve veri (yüzde 30), satış ve pazarlama (yüzde 27), mühendislik (yüzde 26), yönetim ve ofis desteği (yüzde 25) ve insan kaynakları (yüzde 25) alanlarında da “yeşil yetenekler” aranıyor. Diğer yandan bütün yaş gruplarında adayların çoğunluğu çevresel açıdan sürdürülebilir olarak gördükleri şirketlere iş başvurusunda bulunmaya (yüzde 67) ve bu kurumlardan gelecek işleri kabul etmeye (yüzde 68) daha istekli.

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