İşte Ekrem'in seçmenine saygısı! Hezimetten sonra kayboldu..
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 14 Mayıs öncesinde, akşamında ve sonrasında gaza getirdiği seçmenine büyük bir saygısızlık yaparak, 28 Mayıs hezimetinin ardından tek kelime etmedi.
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 28 Mayıs hezimetinin ardından kayıplara karıştı.
Seçim sürecinde huzuru bozan provokasyonların adamı İmamoğlu, 14 Mayıs'tan önce de 14 Mayıs akşamında da 14 Mayıs'tan sonra da muhalefet seçmenini gaza getirerek hep kazanacaklarını söylemişti.
Bugün muhalefet seçmeninin hayal kırıklığı yaşamasının en baş sorumlularından İmamoğlu, 28 Mayıs hezimetinden sonra seçmenlerine yönelik tek mesaj paylaşmayarak kayıplara karıştı.
İmamoğlu en son, Ağrı'da "Öcalan'a özgürlük" sloganı atan PKK yandaşlarına zafer işareti ile karşılık veren eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte oy kullandığını duyurduğu mesajı paylaştı.