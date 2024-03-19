İşte Ekrem İBB’yi bu hale getirdi! Seçim standının başında bakın kim duruyor

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2019’da israfı bitireceği ve belediye kaynaklarını vatandaşa harcayacağı yalanıyla CHP, İYİ Parti, HDP/PKK işbirliğiyle İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, belediyenin kaynaklarını kendi seçim çalışmaları için akıtmaya başladı. İBB kasasından 849 milyon liralık reklam bütçesi ayıran İmamoğlu’nu artık belediyenin paraları kesmemeye başladı. İmamoğlu, kamu hizmetinde bulunan ve vatandaşın sorunlarıyla ilgilenmek için belediyeden maaş alan elemanları kendisine oy toplamaları için sahaya sürdü.

Büro memuru seçim standında!

Liyakati elinin tersiyle bir kenara itip binlerce kişiyi işten çıkaran ve İBB’ye kendi adamlarını dolduran İmamoğlu, siyasi ahlakı bir kez daha çiğneyip belediye personelini parti mensubu gibi kullanıyor. Bu yolla belediyeye CHP’lileri doldurduğunu da istemeden kanıtlayan İmamoğlu, belediye personelini sahaya sürüp seçim stantlarının başına geçirdi.

Anadolu yakasındaki Tahakkuk Şefliği’nde büro memuru olarak çalışan Berivan Erdem isimli İBB çalışanı, CHP Kadın Kolları ile birlikte oy toplama çalışmalarına katıldı. O görüntüleri utanmadan fotoğraflayıp yayınlayan CHP’liler, İBB’deki aymazlığı gözler önüne serdi. Berivan Erdem’in Sultanbeyli’de Mecidiye ve Mimar Sinan mahallelerinde seçim çalışmaları yürüttüğü görüldü.

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İBB memurunun görevi broşür dağıtmak mı?!..

Şeffaf belediyeciliği getirip liyakati esas aldığını ileri süren ve vatandaşlar arasında ayrım yapmadan belediyede parti yuvalanmasına izin vermeyeceğini iddia eden İmamoğlu’nun, CHP’lileri partiye doldurduğu bir kez daha kanıtlandı. Vatandaşa hizmetle mükellef olan belediye memurunun, İmamoğlu’nun seçim çalışmaları için broşür dağıtması tepkilere neden oldu. CHP’de parti içi muhalif kimliğiyle ön plana çıkan CHP eski Muş Gençlik Kolları Başkanı ve CHP Spor Kurulu Doğu Anadolu Sorumlusu Erkan Çakır, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde vatandaşa hizmet etmesi için maaş alanlar kuruma gitmek yerine CHP ve Ekrem İmamoğlu adına sahada çalışarak İBB’den maaş alıyor” diyerek yaşanan rezalete tepkisini gösterdi.