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Dünya İşte dünyadan sakladıkları büyük fiyasko! Gizli belgeler ifşa oldu
Dünya

İşte dünyadan sakladıkları büyük fiyasko! Gizli belgeler ifşa oldu

Pentagon’un gizli belgelerini yayınlayan New York Times, ABD'nin Orta Doğu'da düzenlediği hava saldırılarında sivilleri öldürdüğünü ve bunları nasıl gizlediğini ortaya çıkardı.

Yeniakit Publisher
2021-12-19 11:58:00 -
İşte dünyadan sakladıkları büyük fiyasko! Gizli belgeler ifşa oldu

Kapsamlı bir yazı dizisi hazırlayan gazete, ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) gizli yazışmaları ve belgelerini yayınlayarak ABD’nin Irak, Suriye ve Afganistan’da düzenlediği hava saldırılarının ne kadar büyük bir fiyaskoyla sonuçlandığını gözler önüne serdi.

İki parçalı yazı dizisinde ABD’nin Irak, Suriye ve Afganistan’da düzenlediği hava saldırılarında istihbarat zafiyeti yaşadığını, hedeflemeyi hatalı yaptığı ve binlerce sivili öldürdüğü belirlendi. Eylül ayında New York Times’ın benzer bir haber yaptığı ve Afganistan’da ABD askerlerinin “bomba yüklü bir araç yerine 10 kişilik bir aileyi yok ettiği” hatırlatılırken bu durumun sistematik olduğu ve Pentagon’un bu verileri kamuoyundan gizlediği aktarıldı.

1300’den fazla Pentagon yazışması ve belgeleri incelendi

2014’ten beri elde edilen 1300’den fazla Pentagon yazışması ve belgeyi inceleyen gazete, aralarında çok sayıda çocuğun da olduğu binlerce sivilin ABD tarafından istihbarat sorgulanmadan alelacele öldürüldüğünü ortaya çıkardı. Resmi verilere göre 1417 sivilin öldüğü kaydedilirken gerçek sayının bunun çok üzerinde olduğu da aktarıldı. Öte yandan bazı belgelerde kasten ölü sayısının düşük gösterildiği de belirtildi.

"Olası bir hata" dediler

Pentagon’un birçok belgesinde şeffaflık olmadığına dikkat çekilirken binlerce rapor arasında sadece bir kere “olası bir hata”dan bahsedildiği aktarıldı. Aynı belgelerde 50 binden fazla hava saldırısının gerçekleştiği ve bunlardan birçoğunun herhangi bir istihbarat raporu incelenmeden gerçekleştirildiği kaydedildi. Belgelerde bu saldırıların önceden planlanmadığı kaydedildi.

Belgelerde Türkiye detayı

Öte yandan New York Times’ın kapsamlı haberinde Türkiye ile ilgili de bir detay dikkat çekti…

ABD’nin 2016 yılında Musul’daki hava saldırılarında öldürdüğü iddia edilen Avustralyalı DEAŞ üyesi Neil Prakash’ın aylar sonra ortaya çıktığına dikkat çekildi. Pentagon’un belgelerinde 2016 yılında gerçekleşen hava saldırısında 4 kişinin öldüğü belirtilirken Prakash ise aylar sonra Suriye’den Türkiye’ye geçmeye çalışırken yakalanmıştı.

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Yorumlar

Güney Doğulu

Katil siyonist Amerika. Onlara taşeronu olan Zillet ittifakına da lanet olsun. Onlara asla oy vermeyin..
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Zekeriya gökçe

Adamlar neler yaptı? Akıl almaz. Şu bizdeki abd uşaklarına söylemeli. İşgale hazırlanan bir abd var sonuçta... yunanistan abd üssü oldu. Gözlerden saklanan ise hala bu ülkede abd doları değerli!!!!
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