İşte dolarda yeni seviye! Gözler Merkez Bankası'nda
Dün13.80 liranın üzerinde seyreden dolar yeni güne 13.82 lira seviyesinden başladı
Haftaya 13.70 liradan başlayan dolar dün 13.80 liranın üzerine tırmanmıştı.
Dolar yeni güne de 13.82 liradan başladı. Bugün yükselişin devam etmesi durumunda gözler Merkez Bankası'nda olacak.
Merkez, geçtiğimiz hafta dolar 13.90 liraya yaklaştığında 2 kez doğrudan döviz satışıyla piyasaya müdahalede bulunmuştu. Dün 13.84 görülürken herhangi bir müdahale de gelmedi.