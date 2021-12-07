  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Uzman isim, altın fiyatlarında zirveyi açıkladı! "Bu seviyelere doğru ralli yaparken görebiliriz"

WhatsApp'tan iki yeni seçenek daha! Artık 3 ay sonra da silinebilecek

Finlandiya Başbakanı'nın gece kulübündeki tepki çeken görüntüsü! Sonuca aldırış etmedi ülkede olay oldu

6 Aralık koronavirüs verileri açıklandı

CHP'den rezil savunma! Kılıçdaroğlu'nun terbiyesizliğine böyle sahip çıktı

Uşaklığını belli etti! Devlet başkanından skandal sözler: Fransız kültürünü yayacağız

Ülkesine böyle seslendi: Türkiye'yi mutlaka ziyaret edin

Bütçe görüşmelerinde konuştu! Kurtulmuş'tan asgari ücret açıklaması

Al Jazeera Sedat Peker iddiasında düzeltmeye gitti!

Milyonların gözü bu haberde! Asgari ücrette 3 farklı zam senaryosu
Ekonomi İşte dolarda yeni seviye! Gözler Merkez Bankası'nda
Ekonomi

İşte dolarda yeni seviye! Gözler Merkez Bankası'nda

Dün13.80 liranın üzerinde seyreden dolar yeni güne 13.82 lira seviyesinden başladı

Yeniakit Publisher
2021-12-07 08:55:00 -
İşte dolarda yeni seviye! Gözler Merkez Bankası'nda

Haftaya 13.70 liradan başlayan dolar dün 13.80 liranın üzerine tırmanmıştı.

Dolar yeni güne de 13.82 liradan başladı. Bugün yükselişin devam etmesi durumunda gözler Merkez Bankası'nda olacak.

Merkez, geçtiğimiz hafta dolar 13.90 liraya yaklaştığında 2 kez doğrudan döviz satışıyla piyasaya müdahalede bulunmuştu. Dün 13.84 görülürken herhangi bir müdahale de gelmedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
'Erdoğan dolara o gün darbe vuracak'
Ekonomi

'Erdoğan dolara o gün darbe vuracak'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Katar'a gerçekleştirdiği ziyarette 12 yeni anlaşma imzalanacağı öğrenildi. Anlaşmalar sonrası yükseliş..
Dikkat! Bu belirtiler anksiyeteye işaret!
Sağlık

Dikkat! Bu belirtiler anksiyeteye işaret!

Günlük yaşamı da etkileyen anksiyete bozuklukları, birçok farklı belirtiyle ortaya çıkabiliyor. İşte dikkat edilmesi gereken belirtiler ve i..
Uşaklığını belli etti! Devlet başkanından skandal sözler: Fransız kültürünü yayacağız
Dünya

Uşaklığını belli etti! Devlet başkanından skandal sözler: Fransız kültürünü yayacağız

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Fransız dili ve kültürüne bağlı kalmak istediklerini belirterek, bunu bölgede de yaymaya çalışacaklarını ifa..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay