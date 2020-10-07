İşte doğalgaz faturasından tasarruf etmenin yolu

Taha Emre Özdemir yeniakit.com.tr

Yeniakit.com.tr'ye konuşan TİM Mühendislik Yönetim Kurulu Başkanı Mürsel Kamçı, doğalgaz faturalarından tasarruf etmek için önemli ipuçları verdi.

Doğalgaz faturasından tasarrufta petek temizliğin önemine dikkat çeken Kamçı, "Ortalama 20 yıllık binalardaki kalorifer sistemleri 2-3 yılda bir temizlenmeli. Yeni binalarda ise ilk beş yıl petek temizliği yapılmasını gerekli görmüyoruz." dedi.

Petek temizliğinde doğru bilinen yanlışlar

Petek temizliğinde doğru bilinen yanlışlara değinen Kamçı, "Bir taraftan musluk takıp su akıtarak peteğin içini temizlemek doğru bir yöntem değil. Bu işlemde suyun siyah renkte akmasının sebebi peteklerimizin demir olmasıyla ilgilidir. Petek temizliğindeki doğru yöntem kombi temizleme cihazı kompresörlerin kullanılmasıdır. Bu sistem basıncı aralıklı bir şekilde vererek peteklerin aralıklarının da temizlenmesibni sağlayacaktır." diye konuştu.

Kamçı öte yandan ilaçlı temizliğin peteklere zarar verebileceğini de hatırlattı.

"Peteklerin ısınmasının önemli etkenlerinden birisi de oluşan havadır." diyen Kamçı, sözlerine şöyle devam etti:

"Peteklere hava dolduğu zaman devirdaim gerçekleşmez ve dolayısıyla petekler ısınmaz. Peteğin alınması için bir tornavidanın olması yeterlidir. Peteğin havası alınırken kombi barı 1,5 ile 2 aralığında ayarlanmalı. Kombinin içinde su yoksa zaten hava alınamaz. Kombinin çalışıp çalışmaması da petek havasının alınmasında bir önem teşkil etmez."