  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Büyük Birlik lideri Destici'den hükümete flaş teklif! Açık açık duyurdu

Asgari ücretle ilgili flaş gelişme! 2024’ten itibaren uygulanacak! Hiç kimse bunu beklemiyordu

Kur'an-ı Kerim'e alçak saldırıya müdahale etmişti: Kutsal kitabım yakılırken sessiz kalamadım

İmamoğlu koltuk peşinde koşarken İstanbul bataklığa sürükleniyor! Bakımsız 1850 İETT aracı arızalandı

Meral Akşener'in ihracını istediği Ethem Baykal "atom bombası" gibi belgeleri açıkladı! En fazla İYİ Parti içerisinde FETÖ'cü var

Medya skandalı! Tetikçi Yılmaz Özdil işkence manşetinden dolayı özür dilemedi!

Saadetliler kimlerle yol yürüdüklerini gözden geçirsin! Eşcinsellik bir yana pedofiliye de başladılar!

Birbirine giren FETÖ'cüler sinirlenince öyle sırları paylaştı ki... "Gülen iade edilebilir"

CHP'lilere protesto şoku: Umduklarını bulamayınca parmak salladılar! Elini indir bana bağırma

Uzmanlar uyardı, korkunç açıklama: Devam ederse bu kez nüfusun 3'te 1'ini öldürebilir iddiası! Yol açıyor
Gündem İşte dizi-film sektörünün hali! İğrenç olay! Rezalet ki ne rezalet
Gündem

İşte dizi-film sektörünün hali! İğrenç olay! Rezalet ki ne rezalet

Yeniakit Publisher
2023-07-29 14:32:00 -
İşte dizi-film sektörünün hali! İğrenç olay! Rezalet ki ne rezalet

İstanbul’da bir oyunculuk ajansında yaşanan taciz olayı akıllara durgunluk verdi. Oyunculuk eğitimi veren bir kuruma başvuran 19 yaşındaki G.S., şirketin ortağı olan ve aynı zamanda şirkette yapımcı-yönetmen olarak eğitim veren 57 yaşındaki M.Y'nin cinsel istismarına maruz kaldı. Olayın detayları ise şoke etti. Suçlamaları reddeden M.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

 

İstanbul'da oyunculuk eğitimi için bir ajansa başvuran G.S., yapımcı yönetmen olarak eğitim veren M.Y.'nin (57) cinsel istismarına maruz kaldı. Yönetmen M.Y., 10 yıl hapse mahkûm edildi.

Sabah Gazetesi’nin haberine göre, genç kız şirket sahibiyle görüşmesinin ardından şirkette yapımcı, yönetmen olarak bulunan ve oyunculuk eğitimi veren M. Y. (57) ile görüştü. Çeşitli korku filmlerinde yönetmenlik de yapan M.Y, genç kızın telefon numarasına mesaj atarak yanına gelmesini, kendisiyle konuşmak istediğini söyledi. Okuldan çıkan G.S., şirkette M. Y'nin odasına geldi. M. Y, genç kıza nefes alma eğitimi vereceğini söyleyerek vücuduna dokunmaya başladı.

Boynundan ve yanaklarından öptü

Genç kız ifadesinde yönetmenin ayrıca, "Düzgün oyna yoksa öperim" dediğini, kendisine sarılmasını istediğini iddia etti. Genç kız, eğitmenin davranışlarından rahatsız olsa da bir şey söyleyemedi. Daha sonra G.S.'ye sarılan yönetmen zorla boynundan ve yanaklarından öpmeye başladı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bu sırada annesinin araması üzerine olay yerinden uzaklaşan G.S. yaşadıklarını annesine anlattı. Ailenin skandal olayı öğrenmesinin ardından savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Adli kontrolle serbest kaldı

Şüpheli olarak karakola götürülen M. Y. ifadesinde nefes egzersizi yaptığını sadece diyafram bölgesini parmağıyla işaret ettiğini üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini söyledi.

Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şüpheli hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca cinsel istismar suçundan iddianame düzenlendi.

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkan M.Y, 12 yıldır eğitmenlik yaptığını çeşitli dizi ve filmlerde görev aldığını böyle bir eylemde bulunmadığını iddia etti. Mahkeme, Metin Y'nin üzerine atılı suçu işlediğini belirterek 10 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

 

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Rabia Zafer

KESİNLİKLE CEZALANDIRILMALIDIR SERBEST BIRAKILMAMALIDIR Ş.....SİZ.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23