İşte dizi-film sektörünün hali! İğrenç olay! Rezalet ki ne rezalet

İstanbul'da oyunculuk eğitimi için bir ajansa başvuran G.S., yapımcı yönetmen olarak eğitim veren M.Y.'nin (57) cinsel istismarına maruz kaldı. Yönetmen M.Y., 10 yıl hapse mahkûm edildi.

Sabah Gazetesi’nin haberine göre, genç kız şirket sahibiyle görüşmesinin ardından şirkette yapımcı, yönetmen olarak bulunan ve oyunculuk eğitimi veren M. Y. (57) ile görüştü. Çeşitli korku filmlerinde yönetmenlik de yapan M.Y, genç kızın telefon numarasına mesaj atarak yanına gelmesini, kendisiyle konuşmak istediğini söyledi. Okuldan çıkan G.S., şirkette M. Y'nin odasına geldi. M. Y, genç kıza nefes alma eğitimi vereceğini söyleyerek vücuduna dokunmaya başladı.

Boynundan ve yanaklarından öptü

Genç kız ifadesinde yönetmenin ayrıca, "Düzgün oyna yoksa öperim" dediğini, kendisine sarılmasını istediğini iddia etti. Genç kız, eğitmenin davranışlarından rahatsız olsa da bir şey söyleyemedi. Daha sonra G.S.'ye sarılan yönetmen zorla boynundan ve yanaklarından öpmeye başladı.

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Bu sırada annesinin araması üzerine olay yerinden uzaklaşan G.S. yaşadıklarını annesine anlattı. Ailenin skandal olayı öğrenmesinin ardından savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Adli kontrolle serbest kaldı

Şüpheli olarak karakola götürülen M. Y. ifadesinde nefes egzersizi yaptığını sadece diyafram bölgesini parmağıyla işaret ettiğini üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini söyledi.

Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şüpheli hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca cinsel istismar suçundan iddianame düzenlendi.

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkan M.Y, 12 yıldır eğitmenlik yaptığını çeşitli dizi ve filmlerde görev aldığını böyle bir eylemde bulunmadığını iddia etti. Mahkeme, Metin Y'nin üzerine atılı suçu işlediğini belirterek 10 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmetti.