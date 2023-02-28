İşte deprem fırsatçılığı yapan o belediye

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ilde büyük yıkıma yol açan 7.7 ve 7.6'lık depremlerde 44 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken Hatay 20 Şubat'ta 6,4 ve 5,8'lik depremlerle tekrar sallandı. Bugün de Malatya'daki 5,6'lık depremde yıkılan binalar olduğu gözlemlendi.

CHP'Lİ BELEDİYE AFETİ FIRSATA ÇEVİRDİ: 5400 TL VER EVRAĞI AL

Bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken CHP'li Turgay Erdem yönetimindeki Nilüfer Belediyesi afet ortamını fırsata çevirmek için kollarını sıvadı. CHP'li belediye, deprem sonrası binalarının dayanıklılığını öğrenmek adına 'yapım evrakı' isteyen vatandaşlardan 5400 TL talep etti.

Nilüfer'de kayıtlara geçen bu skandal tüm tepkileri üzerine topladı.

"BOŞ KONUŞMAYI BIRAK FIRSATÇI BELEDİYELERİNE BAK KILIÇDAROĞLU"

Konuya ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan da bir açıklama geldi. Kendisine iletilen bir mesajı paylaşan Varank, "Boş boş konuşacağına şu utanmaz fırsatçı belediyelerine iki çift laf et Kılıçdaroğlu" ifadelerini kullandı.

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