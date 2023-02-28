  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremzede çocuklara harçlık verdi

Uzman isim az önce canlı yayında duyurdu: O ilimiz için tarihi büyük deprem uyarısı! Aman dikkat

Tarih bu arsız yalancılığınızı unutmayacak! Hatay Belediye Başkanı'nın eşinden çirkin TSK iftirası...

CHP'li Gürsel Erol'dan hükümete övgü dolu sözler: TOKİ yapmamış olsaydı...

Nice yıllara reis! İşte Erdoğan'ın doğum gününde en çok paylaşılan video

CHP'nin yol arkadaşı Temel Karamollaoğlu'ndan dalga geçer gibi Erbakan mesajı!

Google ve Xiaomi’nin yeni inanılmaz ortaklığı dikkat çekti! Büyük adım: Sihirli silgi özelliği geliyor

Yapay tatlandırıcı eritritol için felç uyarısı

Malatya depreminde yıkılan Çeçen Apartmanı'ndan sevindiren haber!

Kanada'dan TikTok kararı
Gündem İşte deprem fırsatçılığı yapan o belediye
Gündem

İşte deprem fırsatçılığı yapan o belediye

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Türkiye topyekün şekilde yaralarını sarmaya çalışırken CHP yönetimindeki Nilüfer Belediyesi, deprem sonrası binalarının dayanıklığını öğrenmek için 'yapım evrakı' isteyen vatandaşlardan 5400 lira talep etti.

Yeniakit Publisher
2023-02-28 09:25:00 -
İşte deprem fırsatçılığı yapan o belediye

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ilde büyük yıkıma yol açan 7.7 ve 7.6'lık depremlerde 44 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken Hatay 20 Şubat'ta 6,4 ve 5,8'lik depremlerle tekrar sallandı. Bugün de Malatya'daki 5,6'lık depremde yıkılan binalar olduğu gözlemlendi.

CHP'Lİ BELEDİYE AFETİ FIRSATA ÇEVİRDİ: 5400 TL VER EVRAĞI AL

Bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken CHP'li Turgay Erdem yönetimindeki Nilüfer Belediyesi afet ortamını fırsata çevirmek için kollarını sıvadı. CHP'li belediye, deprem sonrası binalarının dayanıklılığını öğrenmek adına 'yapım evrakı' isteyen vatandaşlardan 5400 TL talep etti.

Nilüfer'de kayıtlara geçen bu skandal tüm tepkileri üzerine topladı.

"BOŞ KONUŞMAYI BIRAK FIRSATÇI BELEDİYELERİNE BAK KILIÇDAROĞLU"

Konuya ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan da bir açıklama geldi. Kendisine iletilen bir mesajı paylaşan Varank, "Boş boş konuşacağına şu utanmaz fırsatçı belediyelerine iki çift laf et Kılıçdaroğlu" ifadelerini kullandı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

100 sene chp

CHP görev icabı bu vatana ve millete hiç bir zaman faydalı bir iş yapmamak için görevlendirilmişlerdir.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23