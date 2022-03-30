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Gündem İşte Demirtaş'ın yeni koğuş arkadaşı!
Gündem

İşte Demirtaş'ın yeni koğuş arkadaşı!

Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş, yeni koğuş arkadaşı eski HDP Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Selçuk Mızraklı ile bir fotoğrafını paylaştı.

Yeniakit Publisher
2022-03-30 11:15:00 -
İşte Demirtaş'ın yeni koğuş arkadaşı!

Edirne F Tipi Cezaevi'nde 5 yılı aşkın süredir tutuklu bulunan eski HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş, yeni koğuş arkadaşı, yerine kayyım atanan eski HDP Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Selçuk Mızraklı ile bir fotoğrafını paylaştı.

Demirtaş, “Yollar dikenli, engebeli olabilir. Şimdilerde, sevgili Selçuk Mızraklı Hocam ile yürüyoruz. Elbet bir gün, hep birlikte o limana varacağız. Görüşmek üzere...” diye yazdı.

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