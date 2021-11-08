  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık İşte deliksiz uykunun üç sırrı
Sağlık

İşte deliksiz uykunun üç sırrı

Hürriyet gazetesi yazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, iyi bir uyku için üç önemli tüyo verdi.

Yeniakit Publisher
2021-11-08 11:54:00 -
İşte deliksiz uykunun üç sırrı

Hürriyet gazetesi yazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, iyi bir uyku için üç önemli tüyo verdi. İşte kaliteli bir gece uykusunun sağlığımızın 4 vazgeçilmezinden biri olduğunu ifade eden Müftüoğlu'nun o 3 sırrı:

BAŞIM SERİN UYKUM DERİN

SANILDIĞININ aksine ne sıcak bir oda, ne de sımsıcak bir yatak uyku dostu değildir. Tersine “çok sıcak” yerine “olabildiğince soğuk” bir odada uykuya dalmak her zaman, her yaşta, herkes için daha derin ve kaliteli bir uykunun garantisi gibidir. 

YANLIŞ IŞIK UYKUYA FRENDİR

AKŞAM saatlerinde maruz kalacağımız her türlü aşırı ışık yoğunluğu eğer “ışık kirliliği” noktasına varacak olursa uykumuz bundan olumsuz etkileniyor. 

ALKOL SİZİ DAHA İYİ UYUTMAZ

Alkol, her şeyden önce muazzam bir “UYKU PARÇALAYICISI”dır. Uykunuzu böler. Gece boyunca uykunuza “tekrarlayan uyanmalar serpiştirerek” o güzelim uykunuzu paramparça eder.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
O ülkeden Türkiye ve Erdoğan'a 'yardım' çağrısı: İç savaş an meselesi
Gündem

O ülkeden Türkiye ve Erdoğan'a 'yardım' çağrısı: İç savaş an meselesi

Bosna Hersek'teki Sırpların lideri Dodik'in "bağımsız ordu kuracağını" ilan etmesinden sonra Balkanlarda iç savaş endişesi arttı. Bosna'daki..
Türkiye'ye ihanetin planı: Dün Akşener Kürdistan'a sessiz kaldı, bugün Buldan itiraf etti!
Siyaset

Türkiye'ye ihanetin planı: Dün Akşener Kürdistan'a sessiz kaldı, bugün Buldan itiraf etti!

Millet İttifakı'nın gizli ortağı HDP'nin Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, 'İktidarın parçası olmaya geliyoruz.' dedi. Buldan'ın söylemi, İYİ ..
İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın bir skandalı daha patlak verdi
Gündem

İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın bir skandalı daha patlak verdi

Şehit yakınına ettiği küfür sonrası tepkilerin odağındaki isim haline gelen İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'ın yeni bir skandalı ortaya..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay