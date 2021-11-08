İşte deliksiz uykunun üç sırrı

Hürriyet gazetesi yazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, iyi bir uyku için üç önemli tüyo verdi. İşte kaliteli bir gece uykusunun sağlığımızın 4 vazgeçilmezinden biri olduğunu ifade eden Müftüoğlu'nun o 3 sırrı:

BAŞIM SERİN UYKUM DERİN

SANILDIĞININ aksine ne sıcak bir oda, ne de sımsıcak bir yatak uyku dostu değildir. Tersine “çok sıcak” yerine “olabildiğince soğuk” bir odada uykuya dalmak her zaman, her yaşta, herkes için daha derin ve kaliteli bir uykunun garantisi gibidir.

YANLIŞ IŞIK UYKUYA FRENDİR

AKŞAM saatlerinde maruz kalacağımız her türlü aşırı ışık yoğunluğu eğer “ışık kirliliği” noktasına varacak olursa uykumuz bundan olumsuz etkileniyor.

ALKOL SİZİ DAHA İYİ UYUTMAZ

Alkol, her şeyden önce muazzam bir “UYKU PARÇALAYICISI”dır. Uykunuzu böler. Gece boyunca uykunuza “tekrarlayan uyanmalar serpiştirerek” o güzelim uykunuzu paramparça eder.