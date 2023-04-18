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Gündem İşte Cumhuriyet'in zihniyeti! Mustafa Kemal'e secde eden Mine Kırıkkanat'tan Kabe'yi ziyaret eden Müslümanlara alçak sözler
Gündem

İşte Cumhuriyet'in zihniyeti! Mustafa Kemal'e secde eden Mine Kırıkkanat'tan Kabe'yi ziyaret eden Müslümanlara alçak sözler

Yeniakit Publisher
2023-04-18 15:51:00 -
İşte Cumhuriyet'in zihniyeti! Mustafa Kemal'e secde eden Mine Kırıkkanat'tan Kabe'yi ziyaret eden Müslümanlara alçak sözler

"Atatürk benim ilahım, Atatürk'e artık tapıyorum" diyen, cenazesinde imam ve Kur'an okunmasını istemeyen Cumhuriyet yazarı Mine Kırıkkanat, Kabe'de çekirge istilasına dair çekilmiş eski görüntüleri paylaşarak Müslümanlara hakaret etti.

Müslümanların beş vakit yöneldiği kıblesi Kâbe-i Muazzama ile ilgili sosyal medyada zaman zaman farklı videolar gündeme geliyor. Son dönemde ise doğa olaylarıyla ilgili Mekke'den çeşitli görüntülerin sosyal medyada viral olduğu biliniyor.

Son olarak Kâbe'de hamam böceği istilası yaşandığına dair kimi paylaşımlar dolaşıma sokulmaya başlandı. 2019 yılına ait olduğu iddia edilen görüntülerde hamam böceği olarak iddia edilen böceklerin bölgede çok sık görülen çekirge istilasının görüntüleri olduğu ya da çekirgenin bir türü olan cırcır böcekleri olduğu ve zaman zaman bölgede görüldükleri belirtiliyor.

Buna rağmen Kâbe'deki çekirge istilasını hamam böceği istilası olarak algılayarak videoyu paylaşan eski spiker Ayşenur Yazıcı, "Allah'ım! Bu kadar hamamböceğiyle nasıl baş edilebilir? Korkunç" ifadelerine yer verdi.

Kabe'deki Müslümanlara hakaret etti

Sık sık İslam ve Müslümanlar aleyhine yaptığı açıklamalar ile gündeme gelen, CHP yandaşı Cumhuriyet Gazetesi'nde köşe yazarlığı yapan Mine Kırıkkanat ise söz konusu paylaşımı alıntılayıp "Hamam böcekleri, hamam böceklerine ilişmez… Pislik pisliği çeker, asalaklar birbirini kollar!" ifadelerini kullanarak Müslümanlara alenen hakarette bulundu.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kırıkkanat'ın alçak sözleri sosyal medyada tepkiyle karşılanırken yetkililerin hakkında soruşturma başlatıp başlatmayacağı ise merak konusu oldu.

Öte yandan Kırıkkanat daha önce, "Atatürk benim ilahım diyorum. Hiçbir kusurunu görmediğim gibi Atatürk'e artık tapıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

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