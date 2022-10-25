İşte Cumhuriyet kafası! Sokak göstericileri ile şehit ailelerinin acısını paylaşan imamları bir tuttu
CHP'nin fonladığı Cumhuriyet gazetesi; Bartın'ın Amasra ilçesinde meydana gelen faciada şehit olan madencilerin ailelerinin acısını paylaşmak için kente gelen imamları, göstericilerle aynı kefeye koydu. Sokakta yapılacak gösteri ile ailelere yapılacak ziyaret ve Kur'an Kerim tilavetini utanmadan sıkılmadan bir tutan Cumhuriyet; yaşadığı kafayı "Bartın Valiliği eylemleri yasaklamıştı: İmamlara yasak yok!" şeklindeki başlıkla gözler önüne serdi.
yeniakit.com.tr
Bartın'ın Amasra ilçesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'ne bağlı bir maden ocağında meydana gelen faciada 110 işçiden 41'i şehit oldu.
Türkiye'nin yüreğini yakan facianın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı sonrası devlet; tüm kurumlarıyla seferber oldu.
Muhalefet ve sokaklardaki beslemeleri ise; acıyı ailelerle paylaşmak yerine siyasete alet etti. Son skandal ise; CHP'nin arpasını verdiği Cumhuriyet gazetesinden geldi.
Sözde gazete; Bartın'daki maden faciasında şehit olan madencilerin ailelerinin acısını paylaşmak için kente gelen imamları, göstericilerle aynı kefeye koydu.
Sokakta yapılacak gösteri ile ailelere yapılacak ziyaret ve Kur'an Kerim tilavetini utanmadan sıkılmadan bir tutan Cumhuriyet; yaşadığı kafayı "Bartın Valiliği eylemleri yasaklamıştı: İmamlara yasak yok!" şeklindeki başlıkla gözler önüne serdi.
İşte Cumhuriyet gazetesinin o rezilliği:
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